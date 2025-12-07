Marius Pieleanu, după ce a analizat primele date pentru Exit-Poll-ul: „Voturile bucureștenilor se alocă conform teoriei alegerilor raționale”

După ce a analizat cifrele de la jumătatea zilei, Marius Pieleanu a tras concluzia că bucureștenii alocă voturile conform Teoriei Alegerii Raționale.

Bucureștenii sunt chemați duminică la urne pentru a vota cel de-al doisprezecelea primar ales al Capitalei de după Revoluție, după ce câștigătorul de la alegerile din iunie anul trecut, Nicușor Dan, a fost ales șef al statului prezidențialele din acest an.

Primarul desemnat câștigător în urma scrutinului de duminică, 7 decembrie,va avea un mandat mai scurt decât aleșii instalați în funcție după alegerile din iunie anul trecut, respectiv mai puțin de trei ani, până la termenul din 2028.

Participare redusă

Conform datelor în timp real ale Autorității Electorale Permanente (AEP). , numărul de alegători înscriși în Registrul electoral la data 11 noiembrie 2025 pentru circumscripţia electorală nr. 42 a municipiului Bucureşti este de 1.779.080, care are pot vota în 1.289 de secții. Până la ora publicării votaseră 374.528 de alegători, care reprezintă 16,88% din total.

„1. Așa cum analizele CURS și Avangarde au arătat în ultima perioadă, participarea la vot este mică, așa cum noi am anticipat, spre deosebire de alte case de sondare care dădeau o prezență mare la vot.

2.Deși există ”o stafie care bântuie România”, rezultatele votului de până acum nu confirmă că și Bucureștiul a fost contaminat de această ideologie

3.O candidată relativ tânără tinde să își aloce voturile majorității tinerilor din București și capitalizează

4.Constatăm o luptă strânsă între candidații de dreapta pentru apropierea de primul loc.

Ca și concluzie a concluziilor, se pare că până în acest moment voturile bucureștenilor se alocă conform teoriei alegerilor raționale”, a declarat Marius Pieleanu, pentru stiripesurse.ro.

Potrivit sursei citate, Teoria Alegerii Raționale (TAR) este un cadru sociologic și economic ce presupune că indivizii iau decizii acționând rațional pentru a-și maximiza beneficiile (utilitatea) și a-și atinge scopurile, luând în considerare preferințele și constrângerile existente, iar comportamentul social agregat rezultă din aceste alegeri individuale raționale, explicând astfel acțiunea socială și politică prin optimizare.