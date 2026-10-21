Mesaje de la vârful diplomației ucrainene după schimbarea conducerii Ministerului de Externe al României

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, i s-a adresat noului său omolog din Guvernul României, Dan Neculăescu, printr-un mesaj postat pe rețeua X. Șeful diplomației ucrainene îl felicită pe ministrul român și îi transmite că este nerăbdător să colaboreze.

„Sincere felicitări Dan Neculăescu la numirea sa în funcția de ministru al Afacerilor Externe al României. Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu noul meu omolog român pentru a continua dezvoltarea Parteneriatului Strategic Ucraina-România, a aprofunda cooperarea în cadrul Triunghiului Odesa, a spori securitatea în regiunea Mării Negre și a aborda împreună amenințările continue ale Rusiei la adresa securității regionale. Sprijinul neclintit al României pentru Ucraina în fața războiului de agresiune de amploare al Rusiei este profund apreciat. Contăm pe sprijinul continuu al României și pe eforturile noastre comune pentru a avansa aderarea Ucrainei la UE”, a scris pe X, Andrii Sybiha.

🇺🇦🇷🇴 Sincere congratulations to @DanNeculaescu on his appointment as Minister of Foreign Affairs of Romania. I look forward to working closely with my new Romanian counterpart to further advance the Ukraine–Romania Strategic Partnership, deepen cooperation within the Odesa Triangle, enhance security in the Black Sea region, and jointly address Russia’s ongoing threats to regional security. Romania’s steadfast support for Ukraine in the face of Russia’s full-scale war of aggression is deeply appreciated. We count on Romania’s continued support and our shared efforts to advance Ukraine’s EU accession. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 20, 2026

Mult succes „dragă Oana”!

Ministrul ucrainean de externe a avut un mesaj călduros și pentru Oana Țoiu, care a predat portofoliul de șefă a diplomației românești. El a menționat cooperarea strânsă în cadrul parteneriatului dintre cele două state, precum și în cadrul Triunghiului Odesa (un cadru de cooperare trilaterală stabilit între România, Ucraina și Republica Moldova, oficializat în august 2025).

„Sincera mea recunoștință față de Oana Țoiu pentru cooperarea noastră strânsă și fructuoasă în timpul mandatului său. Apreciez foarte mult schimburile noastre frecvente și munca comună pentru a promova Parteneriatul nostru Strategic, coordonarea Triunghiului Odesa și securitatea Mării Negre. Vă mulțumesc pentru sprijinul neclintit al României – și vă urez mult succes în eforturile dumneavoastră viitoare, dragă Oana!”, a fost mesajul lui Andrii Sybiha.