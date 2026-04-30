Mesajul lui Bolojan pentru AUR și PSD: să vină cu o soluție, doar să demolezi e simplu

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut inițiatorilor moțiunii de cenzură să propună o soluție guvernamentală. Să vină cu o soluție, doar să demolezi e simplu, a transmis șeful Guvernului.
Petru Mazilu
30 apr. 2026, 11:20, Politic

Declarația a fost făcută în timpul unui interviu acordat postului de radio Rock FM. Șeful Guvernului s-a referit la partidele care au inițiat moțiunea de cenzură și le-a cerut să vină cu o soluție în cazul în care actualul Guvern va fi nevoit să plece de la Palatul Victoria.

„Oamenii care fac asta ar trebui să vină cu o soluție (…) doar să demolezi e simplu (…) Parlamentarii să știe atunci când votează care este soluția”, a spus premierul.

Bolojan a fost întrebat dacă se așteaptă la o guvernare PSD-AUR în viitorul apropiat.

„Faptul că scrii o moțiune cu cineva arată o anumită direcție”, a răspuns Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și Grupul Pace va fi dezbătută săptămâna viitoare.

