Prima pagină » Politic » Mesajul lui Călin Georgescu pentru politicieni: Șahul se joacă până cade regele

Mesajul lui Călin Georgescu pentru politicieni: Șahul se joacă până cade regele

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a transmis un nou mesaj radical la adresa actualei clase politice, afirmând că România trăiește „într-un climat de frică”. „Șahul se joacă până cade regele”, afirmă el.
Mesajul lui Călin Georgescu pentru politicieni: Șahul se joacă până cade regele
Gabriel Pecheanu
11 nov. 2025, 11:44, Politic

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat o critică dură la adresa instituțiilor statului și a clasei politice, susținând că românii trăiesc „într-o țară în care la fiecare respirație parcă vine o factură”, iar ceea ce se numește reformă „este doar trădare”.

„Statul ilegitim de azi nu apără națiunea română, nu apără pământul ei, nu apără copiii noștri, nu apără cultura noastră, nu apără istoria noastră, ci îi apără pe străini de noi”, a afirmat Georgescu.

Acesta a acuzat că economia românească este construită „pentru profitul străinilor”, în timp ce antreprenorii locali „se sting”, tinerii pleacă, iar bătrânii „sunt măcinați de sărăcie”.
Totodată, el a descris Parlamentul drept „o tejghea a unui troc ieftin”.

Mesajul lui Georgescu pentru politicieni

Călin Georgescu a susținut că politicienii sunt conduși de „convingeri de portofel” și că orice ideal dispare „la prima sacoșă de bani”. El a insistat că suveranitatea trebuie să fie „absolută și fără compromis”.

Mesajul cel mai puternic a venit spre final, când Georgescu a avertizat că Europa.

El a afirmat că lideri precum Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen „nu mai reprezintă Europa”, ci „interesele din spatele lor”, în timp ce „valul neîncrederii este de neoprit”.

„Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele”

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Greșeala pe care o fac mii de șoferi: lasă uleiul 30.000 km și distrug motorul
Promotor