Mesajul lui Călin Georgescu pentru politicieni: Șahul se joacă până cade regele

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat o critică dură la adresa instituțiilor statului și a clasei politice, susținând că românii trăiesc „într-o țară în care la fiecare respirație parcă vine o factură”, iar ceea ce se numește reformă „este doar trădare”.

„Statul ilegitim de azi nu apără națiunea română, nu apără pământul ei, nu apără copiii noștri, nu apără cultura noastră, nu apără istoria noastră, ci îi apără pe străini de noi”, a afirmat Georgescu.

Acesta a acuzat că economia românească este construită „pentru profitul străinilor”, în timp ce antreprenorii locali „se sting”, tinerii pleacă, iar bătrânii „sunt măcinați de sărăcie”.

Totodată, el a descris Parlamentul drept „o tejghea a unui troc ieftin”.

Mesajul lui Georgescu pentru politicieni

Călin Georgescu a susținut că politicienii sunt conduși de „convingeri de portofel” și că orice ideal dispare „la prima sacoșă de bani”. El a insistat că suveranitatea trebuie să fie „absolută și fără compromis”.

Mesajul cel mai puternic a venit spre final, când Georgescu a avertizat că Europa.

El a afirmat că lideri precum Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen „nu mai reprezintă Europa”, ci „interesele din spatele lor”, în timp ce „valul neîncrederii este de neoprit”.

„Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele”