Mesajul neașteptat și fotografia publicate de Elena Lasconi imediat după aflarea rezultatelor pentru Primăria București

Mesajul a fost transmis pe Facebook. Acesta este însoțit de o fotografie în care apar Elena Lasconi și Ciprian Ciucu.

„O zi bună pentru democrație”, a scris Elena Lasconi, fosta lideră a USR și candidată la președinția României.

Sâmbătă, Elena Lasconi a scris un alt mesaj pe rețeaua de socializare în care vorbea despre lovitura primită de democrație și despre pesimismul său în ceea ce privește viitorul României.

„A trecut un an de când democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani. Rezultatul: un popor și mai dezbinat, împărțit în multe tabere, teoria conspirației este mai prezentă decât realitatea, percepțiile sunt mai puternice decât adevărul, mulți și-au pierdut încrederea în vot, în instituțiile statului și tuturor ne merge mai rău ca anul trecut. Deși mă consider o femeie optimistă nu reușesc să văd la fel viitorul României. Încă mai sper că Dumnezeu nu ne va lăsa”, a scris Elena Lasconi.

Pesimismul Elenei Lasconi

Ea a mai transmis că sistemul care ține cu dinții de putere „a îmbolnăvit România”.

„Sistemul, disperat să țină cu dinții de putere, a dat de pământ cu democrația și a îmbolnăvit România. În fiecare zi e măcinată de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică și nemulțumire. Ce bine poți construi pe o astfel de temelie? Încă mai cred în oameni. Sper ca oamenii de bună credință din țara pe care o iubesc să nu stea deoparte. Cred în tineri, cred în femeile care se luptă zi de zi ca familiile lor să o ducă mai bine”, a precizat Lasconi.

Exit-poll-urile de duminică seara arată că liberalul Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria București având peste 10 procente în fața candidatului PSD, Daniel Băluță, și a independentei susținute de AUR, Anca Alexandrescu.