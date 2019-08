Mihai Fifor, atac la adresa lui Dacian Cioloş: Ferească Dumnezeu să ajungeţi la guvernare!

Mihai Fifor a declarat că tocmai Dacian Cioloş s-a trezit să vorbească despre competenţă, precizând că „guvernul competent” despre care spune liderul PLUS este deja în funcţiune. Secretarul general al PSD i-a transmis lui Cioloş: „Ferească Dumnezeu să ajungeţi iar la guvernare!”.

„L-am auzit ieri pe Dacian Cioloş spunând că trebuie pus un “guvern competent” care să conducă România. Cred că l-a luat gura pe dinainte. Tocmai domnul Cioloş s-a trezit să vorbească de competenţă. Păi hai să vedem cum stau lucrurile:

1) PIB-ul în 2019 e cu 33,% mai mare decât era la Cioloş, iar veniturile bugetare au crescut cu 53% faţă de 2016 (singurul an în care veniturile la buget au scăzut!).

2) Investiţiile publice din primul semestru din acest an sunt duble faţă de sem. 1 din guvernarea tehnocrată!



3) Datoria guvernamentală a scăzut de la 37,5% din PIB, cât a lăsat-o Cioloş, la 35% în guvernarea Dăncilă.

4) La fonduri europene, Guvernul Cioloş a fost un adevărat dezastru! Doar 0,68 miliarde lei primea România de la UE în primul semestru din 2016, faţă de 7,6 miliarde lei în semestrul 1 din acest an! Gradul de absorbţie la dl Cioloş a fost de doar 7% (pe baza proiectelor lăsate tot de o guvernare PSD!), în timp ce acum, în guvernarea Dăncilă, am ajuns la 31%.

5) Punctul de pensie e cu 45% mai mare, iar salariul mediu net, „în mână”, a crescut cu 50%, depăşind azi pragul de 3.000 lei.

6) Avem acum cu peste 860.000 de salariaţi în plus faţă de 2016, iar şomajul a coborât de la 4,8% la 2,9%”, a scris Mihai Fifor, joi, pe Facebook.

Social-democratul a mai spus că guvernul competent despre care vorbeşte Dacian Cioloş „este deja în funcţie şi continuă să facă lucruri bune pentru oameni. Ferească Dumnezeu să ajungeţi iar la guvernare!”.

Reacţia vine după ce preşedintele PLUS Dacian Cioloş a afirmat că Alianţa este pregătită să intre la guvernare cât mai repede, dar cu legitimitatea în Parlament, precizând că trebuie pus un Executiv competent şi „să nu mai aşteptăm un an de zile”.

Liderul PLUS a adăugat că experienţa sa ca premier tehnocrat nu trebuie să se mai repete, deoarece nu poţi face reforme şi lua măsuri fără a avea o majoritate în Parlament.

