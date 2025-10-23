Ministerul Educației caută profesori pentru copiii internați

Copiii care nu pot merge la școală din cauza bolii pot totuși să învețe, chiar din salonul de spital. Pentru ei, Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri apelul de selecție adresat cadrelor didactice care vor să facă parte din Corpul național al profesorilor pentru „Școala din spital”, în cadrul anului școlar 2025-2026.



Cine poate deveni profesor în „Școala din spital”

Apelul vizează profesori de toate nivelurile – de la educatori și învățători până la profesori de gimnaziu și liceu – care vor să predea copiilor aflați în tratament sau recuperare medicală. Potrivit Ministerului Educației, „selecția candidaților se realizează pe baza evaluării dosarelor cu calificativul admis/respins”, iar înscrierea este deschisă „pe tot parcursul anului calendaristic”.

Ministerul a precizat că „sunt declarați admiși candidații care prezintă actele solicitate conform fișei de înscriere”, iar rezultatele vor fi publicate „în maximum trei luni de la înscriere, pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, la secțiunea Concursuri”. Cei selectați vor fi înscriși într-un registru electronic, urmând să participe la cursuri speciale de formare pentru predarea în mediul spitalicesc.

Dascălii care aleg să predea în spitale trebuie să aibă, pe lângă pregătirea pedagogică, o mare capacitate de empatie și adaptare. În apel se subliniază că printre competențele cerute se numără „adaptarea programei la nevoile de moment și capacitatea de a îmbina empatia cu profesionalismul”.

Lecții printre tratamente

„Școala din spital” este o formă specială de educație, creată pentru copiii și adolescenții care sunt internați pentru tratamente de lungă durată sau se află în recuperare. În cadrul programului, elevii și preșcolarii spitalizați continuă studiile chiar și în timpul tratamentului, cu ajutorul profesorilor special selectați. Înscrierea copiilor se face la recomandarea medicului curant și la cererea părintelui, iar procesul educațional este coordonat de cadre universitare desemnate de universitățile de medicină și farmacie.

Lecțiile se desfășoară individual, în grupuri mici sau online, în funcție de starea copilului. În fiecare spital există un cadru didactic monitor, care se ocupă de înscriere, de planul educațional și legătura cu școala de proveniență, astfel că fiecare elev primește un program personalizat de învățare, adaptat stării sale de sănătate și nivelului de studiu.

Drumul înapoi către școală

Orele se țin în saloane sau spații special amenajate, respectând normele sanitare, iar activitățile se completează cu momente creative, terapeutice sau de consiliere emoțională, alături de medici, psihologi și terapeuți. Programul a fost instituit prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, iar normele sale de aplicare și metodologiile de organizare și funcționare au fost aprobate în mai 2025.

Copiii care învață în „Școala din spital” nu pierd anul școlar. Notele și activitățile lor sunt transmise școlii de proveniență, iar la externare își reiau locul în clasă, continuând parcursul educațional firesc. Cei care termină clasa a VIII-a pot chiar fi admiși la liceu fără examen, pe locuri speciale.

Finanțarea educației din spitale

Profesorii care predau în spitale sunt plătiți de stat, prin Ministerul Educației, la fel ca orice cadru didactic din învățământul preuniversitar, dar cu o finanțare mai mare. Potrivit Legii învățământului preuniversitar, costul standard per elev este majorat cu cel puțin 100%, pentru a acoperi particularitățile acestui tip de învățământ. Finanțarea suplimentară acoperă nu doar salariile, ci și resursele care fac posibile orele din spital: de la materiale adaptate și condiții speciale de predare, până la formarea continuă.

Decizia de a suplimenta fondurile recunoaște munca dificilă și sensibilă pe care o fac profesorii alături de copiii internați. Banii sunt transferați din bugetul Ministerului Educației către universitățile de medicină și inspectoratele școlare implicate în program, care gestionează contractele profesorilor.