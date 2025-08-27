Prima pagină » Politic » Ministra Mediului, Diana Buzoianu, publică interviurile candidaților la șefia Romsilva

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, publică interviurile candidaților la șefia Romsilva

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut publice interviurile candidaților pentru funcția de director general interimar al Romsilva, fiind o premieră pentru instituția în cauză, anunță USR.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Radu Mocanu
27 aug. 2025, 14:30, Politic

Pe contul oficial de YouTube al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au fost publicate 15 interviuri cu persoanele înscrise în procesul de selecție. Deși au fost 17 candidați, doi dintre aceștia și-au retras consimțământul pentru publicarea interviului.

„Transparență promisă, transparență livrată!”, a notat Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

Interviurile pt fi urmărite pe pe canalul oficial de YouTube al Romsilva: https://www.youtube.com/@regianationalaapadurilor-r4679/videos.

Romsilva a anunțat marți, că l-a desemnat pe Jean Vișan în funcția de director general provizoriu.