Ministra Mediului, Diana Buzoianu, publică interviurile candidaților la șefia Romsilva

Pe contul oficial de YouTube al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au fost publicate 15 interviuri cu persoanele înscrise în procesul de selecție. Deși au fost 17 candidați, doi dintre aceștia și-au retras consimțământul pentru publicarea interviului.

„Transparență promisă, transparență livrată!”, a notat Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

Interviurile pt fi urmărite pe pe canalul oficial de YouTube al Romsilva: https://www.youtube.com/@regianationalaapadurilor-r4679/videos.

Romsilva a anunțat marți, că l-a desemnat pe Jean Vișan în funcția de director general provizoriu.