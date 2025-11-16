Motivele pentru care ajungi „într-un punct mort” când aplici pentru un nou job. Aceasta este strategia câștigătoare potrivit LinkedIn

Cum evităm ca aplicarea pentru un nou loc de muncă să se blocheze sau să ajungă într-un punct mort? Compania americană, în prezent cea mai mare platformă profesională și de resurse umane din lume, este convinsă că oamenii trebuie să depășească strategiile depășite și să mizeze pe o abordare „inteligentă” și „strategică”, în care platformele nu mai sunt doar locuri unde încarci CV-ul și aplici la oferte printr-un simplu click, scrie El Economista.

Directoarea de business corporativ a LinkedIn pentru Spania și Portugalia, Rosario Sierra, vorbește despre o transformare „culturală” în procesele de selecție, la care multe companii, dar și candidați, trebuie să se adapteze. În intervenția sa din primul episod al podcastului El empleo en la diana, Sierra afirmă că esențial este un proces profund de reflecție pentru a înțelege ce caută cu adevărat companiile.

În opinia ei, piața muncii este „foarte dinamică” și, chiar și în ceea ce privește platformele de angajare, „mai sănătoasă ca oricând”, cu mari companii, IMM-uri, startup-uri și administrații publice în căutarea unor profesioniști pentru posturi „care nu se ocupă”. În acest context, candidații trebuie să „fie inteligenți” și să gândească „tactic” pentru a avea succes.

Dar cum facem asta?

Pentru Sierra, primul pas este „o reflecție” asupra valorii pe care o poate aduce fiecare persoană pe piața muncii și asupra modului în care poate răspunde cererii de competențe care merg dincolo de diplomele academice.

În acest sens, ea subliniază că abilitățile soft precum adaptabilitatea sau învățarea continuă sunt la fel de importante pentru companii ca și cele tehnice, inclusiv cele digitale sau legate de utilizarea inteligenței artificiale.

Companiile angajează pe baza abilităților, nu a diplomelor

Directoarea diviziei Microsoft arată că numărul utilizatorilor care își menționează abilitățile în profilul LinkedIn a crescut cu 400%. Cheia este identificarea exactă a abilităților căutate de companii. LinkedIn nu este doar un instrument pentru găsirea unui loc de muncă, ci și o sursă de informații pentru a detecta tendințele și oportunitățile de pe piața muncii.

Redactarea unui profil atractiv pentru angajatori rămâne esențială, iar platforma pune la dispoziția utilizatorilor unelte de inteligență artificială, care vor fi extinse și către alte tipuri de conținut — unul dintre pilonii construirii unei rețele de contacte „puternice” și cu interese comune.

Dar pentru a valorifica aceste elemente, este nevoie de o gândire „tactică” și de un „set de abilități” orientat spre dezvoltarea carierei. Într-un context în care, potrivit Forumului Economic Mondial, în următorii cinci ani 40% dintre competențele profesionale actuale vor deveni depășite, cursa pentru reconversie profesională este o prioritate atât pentru candidați, cât și pentru companii.

„Companiile angajează în funcție de abilități”, subliniază Rosario Sierra, considerând că aceasta va fi una dintre tendințele definitorii ale pieței muncii în următorii ani. Aceasta se leagă și de creșterea rolului inteligenței artificiale la locul de muncă. Un studiu recent LinkedIn arată că 53% dintre profesioniști sunt conștienți că IA determină companiile să prioritizeze competențele în detrimentul diplomelor.

Competențele cele mai vânate de angajatori

Conform studiului, competențele prioritare includ rapiditatea de adaptare la noi unelte și tehnologii precum IA, abilitatea de a prioritiza și menține concentrarea, precum și capacitatea de a transforma informația în decizii încrezătoare.

Sierra nu vede IA ca pe o amenințare, ci ca pe o oportunitate pentru candidați, angajați și companii. Inteligența artificială are un caracter transversal care „pătrunde în toate procesele din companii” și îi va ajuta pe profesioniști să fie mai productivi.

În final, Sierra subliniază că una dintre tendințele importante pentru cei care caută un loc de muncă este creșterea mobilității interne în cadrul companiilor, în mare parte din cauza pensionării profesioniștilor mai experimentați. Multe firme aleg să își formeze angajații înainte de a angaja alții noi. Cu alte cuvinte, există oportunități și „în interior”. În acest scenariu, vizibilitatea oferită de platforme precum LinkedIn este esențială nu doar pentru schimbarea locului de muncă, ci și pentru promovarea în cadrul celui deja deținut.