Ministrul Afacerilor Externe a subliniat, la Forumul de la Alpbach, rolul strategic al Mării Negre pentru pacea durabilă în Europa

Demnitarul român a susținut intervenții în cadrul panelului inaugural „Europe in the World Days”, alături de miniștri de externe ai Austriei şi ai Cehiei și Președintele Forumului Alpbach Otmar Kharas, precum şi de președintele Conferinței de Securitate de la Munchen, Wolgang Ischinger.

Marea Neagră – zonă strategică pentru securitatea Europei

Temele abordate de Țoiu au fost creșterea economică a regiunii, pașii necesari pentru o pace durabilă și reziliența societăților în fața amenințărilor hibride.

A subliniat rolul strategic al Mării Negre pentru pacea durabilă în Europa și economic şi a evidențiat consecințele majore pe care evoluțiile din regiune le au asupra securității europene, euroatlantice și globale, precum și rolul important al României în parcursul european al vecinilor noștri.

Întrevederi bilaterale cu miniștrii de externe ai Austriei și Cehiei

De asemenea, Oana Țoiu a avut întrevederi cu omoloaga austriacă, Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal al afacerilor europene și internaționale, și cu omologul ceh, Jan Lipavský, ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe și cu economistul Joseph Stieglitz, recipient al premiului Nobel pentru științele economice.

„Convorbirile cu ministrul Beate Meinl-Reisinger au evidențiat interesul părților pentru recalibrarea relațiilor româno-austriece, în follow-up la vizita oficială efectuată de președintele Nicușor Dan la Salzburg în luna iulie, având în vedere, în special, potențialul de dezvoltare a cooperării economice și sectoriale dintre cele două state, precum și cel reprezentat de comunitatea românească semnificativă din Austria, cu o importantă valoare adăugată la nivelul societății austriece. Discuțiile au vizat, totodată, temele de actualitate ale agendei europene și internaționale, cu punctarea necesității continuării sprijinului atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova, în procesul lor de aderare la Uniunea Europeană. Miniștrii au stabilit o viitoare vizită bilaterală în România, pe parcursul acestui an.

Întrevederea cu ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, Jan Lipavský, a reconfirmat nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale dintre România și Republica Cehă, fundamentate pe obiectivele convergente la nivel regional, european și euroatlantic, precum și pe interesul comun de a impulsiona investițiile reciproce, schimburile economice și cooperarea sectorială dintre cele două state.

În marja Forumului, ministrul a avut un dialog cu studenții bursieri care au participat la Forumul European de la Alpbach şi i-a felicitat pentru rezultatele academice și i-a încurajat să îmbrățișeze o carieră diplomatică și să contribuie, prin ideile și energia lor, la conturarea de soluții pentru viitorul României și al Europei”, potrivit unui comunicat transmis duminică de Ministerul Afacerilor Externe.

Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a participat, în perioada 23–24 august 2025, la Forumul European de la Alpbach 2025 (Alpbach, Austria).