Ministrul Cîmpeanu, după ce a fost atacat de Cioloş: Probabil a intervenit un interes politic

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a reacţionat la atacul copreşedintelui USR PLUS, Dacian Cioloş, spunând că nu are logică ce se întâmplă, dar este de părere că e posibil să fi intervenit „un interes politic”.

Sorin Cîmpeanu a fost întrebat, miercuri seara, la B1 Tv, dacă este certat cu Dacian Cioloş.

„Din câte cunosc eu, dimpotrivă, a fost o apreciere personală, probabil că a intervenit un interes politic (...) Nu are logică ce se întâmplă”, a răspuns ministrul Educaţiei.

Reacţia vine după ce s-ar fi spus, în Alianţă, că senatorul Ştefan Pălărie de la USR PLUS ar fi fost mai bun la Educaţie.

„Ştefan Pălărie vă confirm şi eu, este o variantă foarte-foarte bună, este un om cu competenţă în educaţie, este un om civilizat, care atunci când afirmă ceva, afirmă cu argumente. Da, dacă mergea la USR PLUS (Ministerul Educaţiei - n.r.) era o variantă foarte bună, dar nu mă exprim eu cu privire la opţiunile USR PLUS, după cum ar fi bine să nu se exprime nici colegii din coaliţie cu privire la alegerile PNL”, a spus mai Cîmpeanu.

De altfel, şi Ştefan Pălărie, membru PLUS, a reacţionat la propunerea PNL-ului în persoana lui Sorin Cîmpeanu.

„Personal nu reuşesc să înţeleg resorturile care au dus la această nominalizare. Zona de control şi cea de influenţă asupra desemnărilor realizate de celelalte partide din coaliţie au fost foarte mici. Ceea ce pot face însă din acest moment este să pun şi să punem presiune pe instituţia Ministerului Educaţiei către un parteneriat real şi pe implementarea angajamentelor din Programul de Guvernare. Opinia publică va fi cu ochii pe toate măsurile luate de acest minister. Nu este despre opinia publică. Nu este despre a fi "urmărit". Este despre reforma necesară de 30 de ani în domeniul care este cea mai bună investiţie a oricărui stat: educaţia”, a scris pe Facebook Ştefan Pălărie.

Dacian Cioloş a spus că îl cunoaşte pe Sorin Cîmpeanu şi are o nemulţumire în privinţa prezenţei sale în Guvernul Florin Cîţu.

„La fel ca o mare parte a societăţii civile, şi eu, personal, am o nemulţumire cu privire la prezenţa lui Sorin Câmpeanu în Guvern – şi, la fel, mulţi colegi ai mei. Îl cunosc de multă vreme, dar felul în care a acţionat politic şi profesional în ultimii ani e departe de ceea ce cred că ar trebui să fie un parcurs politic decent şi o referinţă pentru educaţia din România. Din păcate, am putut acţiona în structura guvernului doar proporţional cu voturile primite. Nu am avut control pentru desemnările de miniştri ale partenerilor, aşa cum nici partenerii nu au avut pe cele ale USR PLUS”, scrie, pe Facebook, Dacian Cioloş, copreşedintele USR PLUS.

Acesta afirmă că USR PLUS nu va accepta „derapaje de la program, de la angajamentele luate împreună, mai ales în Educaţie, un domeniu-cheie de care depinde viitorul tuturor”.

Sorin Cîmpeanu a mai fost ministru la Educaţie, în unul dintre guvernele conduse de Victor Ponta, în 2014.