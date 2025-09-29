Moldova pe drumul ireversibil către Europa: Când ar putea adera la Uniunea Europeană și care sunt pașii următori

Pentru prima dată în istoria sa, Moldova se află într-o poziție clară, în care integrarea europeană nu mai este o opțiune, ci o direcție fără întoarcere. Victoria decisivă a formațiunii politice fondate de Maia Sandu în 2016 – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 oferă guvernului un mandat ferm pentru a continua reformele cerute de Bruxelles. Țara se apropie astfel de momentul aderării: posibil în 2030-2031, dacă ritmul actual se menține.

Cum PAS a obținut peste 50% din voturi, opoziția pro-rusă nu mai poate bloca reformele în Parlament. În aceste condiții, autoritățile moldovene au toate pârghiile instituționale pentru a accelera procesul de integrare europeană. „Moldova, ați reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut frânge hotărârea. Ați făcut o alegere clară: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas”, a transmis Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, după alegeri.

De la stat candidat la negocieri oficiale

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul complex, care presupune îndeplinirea unor criterii stricte, atât juridice, cât și politice, iar Republica Moldova a făcut deja pași importanți în această direcție. Momentul decsiv a fost anul 2022, când a obținut statutul de țară candidată la aderare.

În anii următori, autoritățile de la Chișinău au lucrat intens pentru a îndeplini cele nouă recomandări esențiale formulate de Comisia Europeană, cu accent pe reforma justiției, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice.

Iar eforturile au fost răsplătite în 2024, când au fost deschise oficial negocierile de aderare.

Pașii esențiali în procesul de aderare

În prezent, țara se află în faza tehnică de screening legislativ, un proces detaliat prin care legislația națională este analizată și comparată cu normele Uniunii Europene (acquis-ul comunitar). Scopul este de a identifica domeniile unde sunt necesare alinierea și armonizarea normativă.

După finalizarea screening-ului, estimată pentru sfârșitul acestui an, urmează negocierile propriu-zise pe cele 35 de capitole care acoperă întregul acquis comunitar: de la economie, agricultură și energie, până la justiție, mediu, piață internă și afaceri externe. Negocierile sunt prevăzute să se desfășoare între 2026 și 2028 sau începutul lui 2029, în funcție de ritmul închiderii fiecărui capitol.

Odată încheiat acest proces, urmează semnarea oficială a Tratatului de aderare, cel mai probabil între sfârșitul anului 2029 și începutul lui 2030. Aderarea trebuie ratificată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și de Republica Moldova. Această etapă poate dura de la câteva luni până la un an, în funcție de calendarul politic și de procedurile parlamentare din fiecare țară.

Ritmul reformelor poate schimba calendarul

Dacă toate aceste etape se desfășoară fără întârzieri semnificative, iar reformele interne sunt menținute, aderarea efectivă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea avea loc între 2030 și 2031.

Calendarul se bazează pe progresele deja făcute, dar și pe sprijinul politic fără precedent oferit de instituțiile europene: „Viitorul Republicii Moldova este în Europa!”, a scris Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, după victoria clară a PAS.

Dar, cu un ritm accelerat, se creează premisele ca Moldova să fie pregătită pentru negocierea și închiderea capitolelor într-un interval de 3-4 ani, deci până în 2028: „Consiliul trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu, explicând ca Moldova să „livreze reforme și să consolideze instituțiile (…), cu rezultate palpabile pentru cetățeni”.

Schimbările care trebuie duse la capăt

Rămân esențiale însă mai multe etape tehnice și instituționale. Lupta împotriva corupției trebuie consolidată prin instituții independente, iar reforma justiției continuată, inclusiv prin finalizarea evaluării externe a judecătorilor și procurorilor.

Pe lângă armonizarea legislației cu normele europene, va fi analizată și capacitatea administrației publice de a implementa politicile europene.

Pe plan economic, Moldova trebuie să continue apropierea treptată de piața unică a Uniunii. Reformele sunt deja în desfășurare și pot fi accelerate tocmai datorită stabilității politice oferite de noua majoritate parlamentară.

Între Est și Vest: votul diasporei, decisiv

Cu atât mai mult cu cât, pentru Uniunea Europeană, Moldova are o importanță geopolitică aparte: este situată la granița dintre spațiul comunitar și zona de influență a Rusiei, are frontieră comună cu Ucraina, aflată în război – și legături istorice, culturale și politice puternice cu România, stat membru al UE și NATO.

Diaspora moldovenească a avut un rol esențial în susținerea cursului pro-european al Republicii Moldova. Scrutinul din 28 septembrie a consemnat cea mai mare prezență la urne din istoria alegerilor moldovenești în diaspora. Participarea masivă a moldovenilor din afara granițelor arată sprijinul pentru integrarea în Uniunea Europeană și a contribuit semnificativ la rezultatul alegerilor, atât cele prezidențiale din 2020, cât și cele parlamentare: „Fără voturile din diaspora, rezultatul alegerilor ar fi fost, foarte probabil, diferit”.