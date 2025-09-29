Ursula von der Leyen felicită Republica Moldova după victoria PAS: „Ușa noastră este deschisă”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că votul de duminică este o confirmare a orientării europene a Chișinăului: „Moldova, ați reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut frânge hotărârea. Ați făcut o alegere clară: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul este al vostru”.

Mesajul a fost dublat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a vorbit despre un „moment istoric” pentru Republica Moldova.

„Viitorul Republicii Moldova este în Europa! La acest pas istoric înainte, oamenii din Moldova au ales calea democrației, a speranței și a oportunităților. Au ales Europa. Europa este Moldova. Moldova este Europa”, a scris Roberta Metsola pe platforma X.

„Cetățenii Republicii Moldova s-au exprimat, iar mesajul lor este puternic și clar. Au ales democrația, reforma și un viitor european, în fața presiunilor și a interferențelor din partea Rusiei. Uniunea Europeană este alături de Republica Moldova. La fiecare pas”, a scris președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Mesajele liderilo europeni vin după victoria PAS, partidul Maiei Sandu, care a obținut peste 50% din voturi și 55 de mandate, ceea ce îi asigură majoritate în Parlamentul de la Chișinău.