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Monica Anisie: „Nu mi-am trădat în niciun caz principiile liberale”

În cadrul audierii de miniștri, pentru desemnarea sa la Ministerul Educației, Monica Anisie, a fost acuzată că a obținut „succesul personal” prin „trădarea propriilor colegi și nu prin muncă și perseverență”.
Monica Anisie: „Nu mi-am trădat în niciun caz principiile liberale”
Sursă foto: Captură ecran Youtube
Daiana Rob
22 iun. 2026, 16:39, Politic
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„Ce exemplu credeți că dați dumneavoastră elevilor și studenților din această țară? Cumva acela că succesul personal se obține prin trădarea propriilor colegi și nu prin muncă și perseverență?”, a fost întrebarea venită din partea deputatului USR Timiș, Vlad Șendroiu.

Monica Anisie, ministra desemnată a Educației, a declarat:

„Eu aș fi foarte atentă în a folosi acest cuvânt, «trădare». Nu știu la care «trădare» vă referiți dumneavoastră, dar eu pot să vă spun că nu am trădat niciodată și nici n-o să trădez de la principii, de la responsabilitate, de la corectitudine și mai ales nu o să trădez sistemul de Educație niciodată”, susține Anisie.

Anisie a mai declarat că își dorește să fie un model pentru elevii săi.

„Eu îmi doresc să fiu un model pentru elevii mei și sunt mândră de ei pentru că întotdeauna ei au considerat că eu sunt un model pentru ei”.

Întrebarea vine în contextul în care Anisie este propusă să facă parte din Guvernul Veștea.

PNL a decis, duminică, în timpul Congresului, că persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor oficiale adoptate de partid.

Acuzată de deputatul USR de Timiș, Vlad Șendroiu, că a „trădat propriul partid, propriul electorat și intesesul public”, Anisie a declarat:

„Deci, eu nu mi-am trădat în niciun caz principiile liberate. În niciun caz. Eu azi zice că alții au făcut lucrul acesta”.

Din partea Comisiei pentru Educație, Monica Anisie a primit un aviz favorabil.

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