Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, dezbătută luni și votată miercuri

Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, va fi dezbătută luni și votată miercuri, a decis conducerea Camerei Deputaților.

AUR a depus în Camera Deputaților moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Ionuţ Barbu, intitulată „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenţei”.

Documentul este iniţiată de cel puţin 61 de deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor.

Moțiunea va fi citită în plen și dezbătută luni, 20 octombrie. Votul va fi dat miercuri, 22 octombrie.