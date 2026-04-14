Nazare, după ce România a câștigat arbitrajul privind „Casa Radio”: Un rezultat important care înseamnă protejarea banilor publici

„România a obținut un rezultat favorabil important într-un arbitraj internațional desfășurat la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții – International Centre for Settlement of Investment Disputes de la Washington, în cazul proiectului Casa Radio din Bucureşti”, se arată în mesajul publicat marți de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„România a câștigat un arbitraj internațional cu o miză de peste 300 de milioane de euro. O corecție importantă a unor erori din trecut, care pune interesele statului şi ale cetățenilor pe primul loc”, mai spune Nazare.

Acesta a precizat că suma aflată la mijloc depășea 300 de milioane de euro, existând și varianta unor despăgubiri de peste 200 de milioane de euro, la care s-ar fi adăugat dobânzi și costuri de arbitraj.

Nazare a subliniat și rolul Ministerului Finanțelor în acest proces, instituția coordonând componenta financiară și susținând argumentele privind impactul asupra bugetului de stat.

De asemenea, ministrul a punctat că același investitor este implicat într-un alt litigiu internațional, în care statul român urmărește recuperarea unor prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro.

„În vremuri în care fiecare leu contează, astfel de rezultate înseamnă resurse critice pentru România. Atunci când ne susținem corect poziția, putem proteja eficient interesele financiare ale statului”, mai notează Nazare.

Tribunalul de arbitraj de la Washington a decis luni să respingă pretențiile formulate de dezvoltatorul israelian Plaza Centers N.V. împotriva României, în litigiul legat de proiectul imobiliar „Casa Radio” din București.

Potrivit documentelor ICSID consultate de Mediafax, hotărârea a fost pronunțată la trei zile după ce procedura de arbitraj a fost declarată închisă. În aprilie 2024, compania israeliană a actualizat valoarea despăgubirilor solicitate până la 425,5 milioane de euro.