Prima pagină » Politic » Nazare trece peste Veștea în cotele pentru viitorul premier al României

Nazare trece peste Veștea în cotele pentru viitorul premier al României

Alexandru Nazare este cotat cu cele mai mari șanse pe Polymarket pentru a deveni următorul prim-ministru al României, depășindu-l pe Adrian Veștea, premierul desemnat oficial, potrivit probabilităților afișate de platforma de predicții.
Nazare trece peste Veștea în cotele pentru viitorul premier al României
Sursa foto: Facebook/Adrian Ioan Veştea
Gabriel Negreanu
20 iun. 2026, 10:05, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Alexandru Nazare este cotat cu cele mai mari șanse pe Polymarket pentru a deveni următorul prim-ministru al României, însă piața indică o competiție deschisă, fără un favorit detașat.

Potrivit cotelor afișate pe platforma de predicții, Nazare are o probabilitate de aproximativ 17%, fiind urmat de Adrian Veștea, cu 13%, și Sorin Grindeanu, cu 11%. Ilie Bolojan este cotat la circa 5%, în timp ce Dan Motreanu, Cătălin Predoiu și Radu Burnete se află la valori mai reduse, între 3% și 4%.

Volumul tranzacționat pe această piață depășește 2,3 milioane de dolari, semn că subiectul rămâne urmărit atent de utilizatorii platformei. Totuși, diferențele relativ mici dintre principalii candidați arată că traderii nu văd încă un scenariu clar pentru formarea viitorului guvern.

Piața Polymarket se va rezolva în favoarea persoanei care va prelua oficial funcția de prim-ministru al României până la 31 decembrie 2027. Pentru ca rezultatul să fie valid, viitorul premier trebuie să fie numit de președinte și să primească votul de încredere al Parlamentului. Un premier interimar sau aflat în funcție de tranziție nu este luat în calcul.

Separat, o altă piață de pe Polymarket, care urmărește afilierea politică a viitorului premier, plasează PNL pe primul loc, cu aproximativ 29%, aproape la egalitate cu varianta „independent/tehnocrat”, cotată la 28%. PSD este cotat cu 22%, în timp ce AUR, USR și UDMR apar cu șanse semnificativ mai mici.

Cotele Polymarket reflectă probabilitățile implicite rezultate din tranzacțiile utilizatorilor platformei și se pot modifica rapid în funcție de evoluțiile politice, negocierile dintre partide și informațiile apărute în spațiul public.

Polymarket este blocat, cel puțin pe hărtie

Polymarket este blocat în România, după ce a fost introdus pe lista neagră a operatorilor neautorizați de jocuri de noroc. Cu toate acestea, volumele tranzacționate pe piețele legate de politica românească arată că platforma continuă să fie folosită, chiar și în jurul unor subiecte interne precum viitorul premier sau componența următorului guvern.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Roman Abramovici, „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”, placă turnantă între Moscova și Kiev? „Acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență rusești, nu stabilesc ei agenda”
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Pe câți kilometri de drum expres se circulă în România în iunie 2026? DEx6 Brăila-Galați bate pasul pe loc de șase luni
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da