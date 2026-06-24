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Negoiță îl avertizează pe Grindeanu: „Au fost create așteptări nerealiste”

Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a lansat în emisiunea Ai Aflat, un avertisment pentru liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a fost propus miercuri drept propunearea partidului pentru funcția de premier.
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Alexandru Levin
24 iun. 2026, 16:02, Politic
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Negoiță spune că așteptările create au fost prea mari, iar viitorul premier nu va putea reduce taxele, crește salariile sau majora pensiile, scrie Gândul.

„S-au generat niște așteptări care din punctul meu de vedere nu sunt realiste, adică foarte probabil că nu poate să îndrepte nimic din ceea ce a făcut domnul Bolojan. Adică nu poate să scadă TVA-ul, nu poate să scoată nici taxe sau impozite, nu poate să crească pensiile și salariile, că eu nu cred că poate, că nu prea văd de unde să se întâmple treaba asta. Sper din suflet că o să avem o echipă guvernamentală competentă care să ajute, de exemplu, la o mai bună încasare la ANAF. Adică să fie un nivel de corectitudine mai ridicat și nivel de performanță de asemenea, astfel încât să fie tratată toată lumea la fel și toată lumea să plătească conform prevederilor legale”, a spus Negoiță.

 

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