Nicolae Ciucă a demisionat din funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal

„Dragi români, vă mulţumesc pentru încrederea acordată! Demisionez din funcţia de preşedinte al PNL. Partidele tradiţionale, chiar şi aşa, cu multe erori de programare, sunt cele care trebuie să ţină România unită. Partidul Naţional Liberal este conştient de miza enormă a acestor zile. Partidul Naţional Liberal are resurse pentru a le arăta oamenilor tot ceea ce a făcut bun în aceşti ani, are dovada că investiţiile din bani europeni au ridicat nivelul de trai al multor comunităţi. Dar mai mult decât atât, Partidul Naţional Liberal este conştient de greşelile pe care le-a făcut şi va lupta până la capăt pentru ca România să rămână o ţară liberă şi democratică”, se arată în declaraţia lui Ciucă.

Potrivit acestuia, PNL nu va ceda: „noua conducere a PNL nu va fi singură, deoarece are alături o oştire minunată formată din primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali şi judeţeni, sute de mii de membri cu inima curată, dornici să muncească pentru ţară indiferent cât de greu ne-ar fi. Trebuie să schimbăm multe, dar două chestiuni nu putem schimba: opţiunea noastră euroatlantică şi protejarea a ceea ce suntem, noi, românii. Un popor credincios, care face industrie, IT şi agricultură, se ocupă şi de meşteşuguri, are o resursă de inteligenţă enormă, doreşte să protejeze şi să ridice capitalul autohton şi nu şi-a pierdut niciodată speranţa. Dragi români, am înţeles ce aţi dorit să ne transmiteţi! În ciuda greşelilor pe care le-am făcut, am învăţat lecţia pe care ne-a transmis-o electoratul şi vom respecta decizia românilor. Le mulţumesc tuturor cetăţenilor pentru votul exprimat şi vă asigur de întreg respectul meu!”.

Nicolae Ciucă a obşinut duminică 811.952 de voturi, ceea ce reprezintă 8,79% din voturile exprimate. Ciucă este pe locul 5, după Călin Georgescu, Elena Lasconi, Marcel Ciolacu şi George Simion.

Mai devreme, a demisionat şi Marcel Ciolacu de la conducerea PSD. Acesta a anunţat că nu va candida la următorul congres pentru nicio funcţie.

