Nicușor Dan a acordat post-mortem gradul de chestor șefului IPJ Dolj, care a murit la birou

Președintele României, Nicușor Dan, a acordat post-mortem gradul de chestor de poliție comisarului-șef Marius-Daniel Mîrzacu, care a murit sâmbătă, la birou.
Sursa foto: Facebook/Ministerul Afacerilor Interne
Iulian Moşneagu
13 ian. 2026, 12:27, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 13 ianuarie 2026, decretul privind acordarea post-mortem a gradului profesional de chestor de poliţie domnului comisar-șef de poliţie Mîrzacu Marius-Daniel din Ministerul Afacerilor Interne”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Șeful IPJ Dolj a murit sâmbătă la birou

Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisarul-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit sâmbătă, la birou. Acesta avea 51 de ani.

Anunțul privind decesul acestuia a fost făcut de către IPJ Dolj: „Inspectoratul de Poliție Județean Dolj informează cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie, a încetat din viață inspectorul-șef al IPJ Dolj, domnul comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu”.

Reprezentanții instituției au transmis că dispariția acestuia reprezintă „o pierdere grea” pentru IPJ Dolj.

„De-a lungul carierei sale, domnul Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea Poliției Române, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice”, a mai transmis IPJ Dolj.

Cel mai probabil, cauza morții ar fi un infarct.

