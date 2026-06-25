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Nicușor Dan, despre închiderea Consulatului de la Sankt Petersburg: „Nu va exista din partea României un răspuns”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că România nu va răspunde prin noi măsuri după decizia Rusiei de a închide Consulatul General al României la Sankt Petersburg.
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Iulian Moşneagu
25 iun. 2026, 19:37, Politic
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Întrebat, la finalul vizitei în Polonia, dacă România va lua măsuri retaliatorii, șeful statului a amintit că Bucureștiul a reacționat deja după incidentul cu drona căzută în zona Galați, în urma căruia doi cetățeni români au fost răniți.

„Vă aduc aminte, imediat după ce a fost drona de la Galați cu cei doi cetățeni români care au fost răniți, noi am închis consulatul rus de la Constanța și am expulzat consulul, ceea ce a fost, în opinia mea, o măsură proporțională a României față de incidentul pe care l-am avut”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că decizia Moscovei reprezintă un gest de reciprocitate diplomatică.

„Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna, nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta, nu va exista din partea României un răspuns”, a afirmat șeful statului.

Rusia închide Consulatul României la Sankt-Petersburg

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat, în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026, la Ministerul rus de Externe, unde partea rusă a notificat închiderea Consulatului General al României la Sankt-Petersburg.

„În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv”, a transmis MAE.

Pe 29 mai, președintele Nicușor Dan a anunțat că România l-a declarat persona non grata pe consulul general al Federației Ruse la Constanța și a decis încetarea activității consulatului rus din oraș, după incidetenul de la Galați.

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