Nicușor Dan, întâlnire la Cotroceni cu Numan Kurtulmuş: România și Turcia au o responsabilitate specială pentru securitatea la Marea Neagră

„M-am întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni cu Numan Kurtulmuş, Președintele Marii Adunări Naționale a Turciei. Dialogul nostru a reconfirmat prietenia durabilă și Parteneriatul Strategic care leagă România și Turcia încă din 2015”, a transmis șeful statului.

Securitatea la Marea Neagră, tema centrală

Potrivit președintelui, stabilitatea regională și securitatea în zona Marea Neagră au reprezentat principalele subiecte ale discuțiilor, în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

„Stabilitatea regională și securitatea la Marea Neagră au constituit principalele subiecte ale discuțiilor. Ca aliați NATO și state riverane Mării Negre, țările noastre poartă o responsabilitate specială pentru menținerea păcii în această regiune de importanță strategică, mai ales în contextul conflictelor în curs din Ucraina și Orientul Mijlociu”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a oferit și un exemplu concret al cooperării româno-turce în domeniul securității:

„Un exemplu concret în acest sens este cooperarea noastră în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.”

Parteneriat economic solid între România și Turcia

În cadrul întrevederii a fost reconfirmată și importanța relațiilor economice bilaterale, Turcia fiind principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene.

„Discuțiile au reconfirmat, de asemenea, soliditatea parteneriatului nostru economic. Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene și suntem hotărâți să valorificăm pe deplin potențialul acestei relații”, a declarat șeful statului.

Legături istorice și comunități puternice

Președintele României a evidențiat și rolul comunităților care întăresc relația bilaterală:

„Comunitatea turco-tătară din România și comunitatea românească din Turcia atestă legăturile profunde dintre cele două popoare și reprezintă o sursă de inspirație pentru viitorul parteneriatului nostru.”

La final, Nicușor Dan și-a exprimat optimismul privind evoluția relațiilor dintre cele două state:

„Sunt încrezător că schimbul de opinii de astăzi va da un nou impuls cooperării noastre în toate domeniile."