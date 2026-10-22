Nicușor Dan, mesaj de alarmă după atacurile violente în școli: Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii

Președintele României, Nicușor Dan, a atras atenția joi asupra violenței din școli, după cele două incidente grave petrecute în mai puțin de o săptămână în România.

Șeful statului a spus că regulile și legile împotriva bullyingului nu sunt suficiente dacă nu sunt aplicate în viața de zi cu zi, cerând mai multă „atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței”.

„Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm”, a transmis Nicușor Dan.

Două incidente grave în școli, în mai puțin de o săptămână. Două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm.

În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare.

Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere.

Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară.

Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic.

Fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie. Aceste drepturi trebuie respectate atât în lumea reală, cât și în mediul online. Siguranța copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe și e nevoie de soluții care să reiasă din dialogul autorităților, specialiștilor, profesorilor, părinților și elevilor.

Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 22, 2026

Președintele a precizat că, în ultimii ani, au existat progrese în înțelegerea și combaterea bullyingului, însă aplicarea regulilor rămâne esențială.

„În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi. Este nevoie de mai multă atenție la ce se întâmplă între copii, de intervenție la primele semne și de preocupare pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele care pot fi devastatoare”, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan cere mai multă implicare din partea profesorilor și părinților

Președintele a spus că „relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm”. Potrivit acestuia, dialogul „deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența” în comportamentul copiilor.

„Relația de încredere dintre profesori, părinți și copii contează enorm. Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a punctat și rolul diriginților, al profesorilor consilieri școlari și al celorlalte cadre didactice în recunoașterea și semnalarea comportamentelor agresive.

„Diriginții, profesorii consilieri școlari și toate cadrele didactice au un rol esențial în recunoașterea și semnalarea acestor comportamente. La fel de important este ca elevii să știe că pot cere ajutor și că vor fi ascultați, fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară”, a afirmat Nicușor Dan.

Violența se manifestă și în mediul online

Președintele a mai spus că, pentru mulți copii, diferența dintre viața reală și cea virtuală a devenit tot mai mică. Din acest motiv, hărțuirea și agresivitatea nu se limitează la spațiul școlii.

„Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic”, a scris șeful statului.

Nicușor Dan a declarat că „fiecare copil are dreptul să învețe într-un mediu sigur, să fie protejat de violență și să primească sprijin atunci când are nevoie”.

„Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online”, a transmis președintele României.