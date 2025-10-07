Nicușor Dan, mesaj de solidaritate la doi ani de la atacurile Hamas asupra Israelului

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis pe pagina sa de X un mesaj de solidaritate pentru victimele atacurilor Hamas asupra Israelului, astăzi, când se împlinesc doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului.

„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva Statului Israel. Suntem solidari cu toate victimele și familiile acestora, împărtășind durerea lor. România își reiterează apelul pentru un armistițiu imediat și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor. De asemenea, solicităm acordarea fără obstacole a asistenței umanitare populației civile din Gaza.”, a scris președintele pe pagina sa.

Today marks two years since the heinous attacks perpetrated by Hamas against the State of Israel. We stand in solidarity with all the victims and their families, sharing their pain. Romania reiterates its call for an immediate ceasefire and the unconditional release of all… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 7, 2025

Hamas este o grupare palestiniană armată și o mișcare politică din Fâșia Gaza. Pe 7 octombrie 2023, Hamas a atacat Israelul, ceea ce a dus la moartea a aproximativ 1.200 de persoane. În urma atacului, au fost luați în jur de 251 de ostatici, scrie BBC.

Această mișcare a declanșat o ofensivă militară israeliană masivă în Gaza, care a ucis zeci de mii de palestinieni.

Pe 5 octombrie 2025, peste 67.000 de persoane din Gaza, majoritatea civili, dintre care aproximativ jumătate erau femei și copii, au fost ucise în lupte, potrivit ministerului sănătății condus de Hamas.

Asta înseamnă aproximativ una din 33 de persoane ucise, sau 3% din populația de dinainte de război.

Cel puțin 20.000 de copii se numără printre morți, adică un copil ucis în fiecare oră în ultimele 24 de luni.