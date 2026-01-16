Nicușor Dan: România primește finanțare europeană record pentru apărare prin programul SAFE / Comisia aprobă finanțarea apărării pentru opt state membre

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat pe pagina sa de X că a fost aprobat primul val de finanțare în cadrul programului Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE) de către Comisia Europeană.

Această decizie implică faptul că opt state membre ale Uniunii Europene vor beneficia de sprijin pentru a-și consolida capacităților de apărare.

România va primi până la 16,68 miliarde de euro, fonduri menite să întărească securitatea națională și să sprijine industria de apărare.

„Aprobarea de ieri de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României în cadrul programului SAFE, în valoare de până la 16,68 miliarde de euro, reprezintă un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a declarat că fondurile vor fi utilizate nu doar pentru achiziția de echipamente moderne de apărare, ci și pentru îmbunătățirea industriei naționale.

„Programele de reînarmare și producție internă de echipamente moderne de apărare vor contribui la revitalizarea industriei naționale de apărare a României”, a explicat președintele.

În plus, proiectele românești incluse în programul SAFE vor avea mare impact economic.

„În același timp, proiectele românești incluse în SAFE vor consolida creșterea economică, vor stimula cercetarea și dezvoltarea și vor genera prosperitate pentru cetățenii noștri.”, a precizat Nicușor Dan.

Comisia Europeană aprobă planurile de apărare pentru opt state membre

Comisia Europeană a dat undă verde, joi, planurilor naționale de apărare ale opt țări din Uniune, un pas semnificativ pentru întărirea securității Europei.

Propunerea de aprobare a sprijinului financiar pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România a fost transmisă Consiliului.

Decizia urmează unei evaluări detaliate a „Planurilor naționale de investiții în apărare” prezentate de aceste state în cadrul inițiativei Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE).

Aprobarea permite lansarea primului pachet de împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse, pentru ca țările să-și dezvolte capacitățile militare și să achiziționeze echipamente de apărare.

Măsurile contribuie, de asemenea, și la integrarea Ucrainei în sistemul de securitate al Uniunii Europene și garantează că sprijinul oferit este „atât rapid, cât și sustenabil”.

După ce evaluarea Comisiei a fost finalizată, Consiliul Europei are acum la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare.

Odată aprobate, Comisia Europeană va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.