Noul ministru de Externe s-a întâlnit cu ambasadorul SUA la București. Ce subiecte au fost abordate

Întâlnirea a avut loc joi. Noul ministru de Externe, Dan Neculaescu, a anunțat pe platforma X că s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg.

Cei doi demnitari au avut un „schimb de opinii substanțial” despre Parteneriatul Strategic România-SUA care se referă la cooperarea în mai multe domenii.

„Un schimb de opinii substanțial, astăzi, cu ambasadorul Darryl Nirenberg, privind pașii următori în cadrul Parteneriatului Strategic. Avem un obiectiv clar: aprofundarea cooperării noastre strânse în domeniul apărării și securității, precum și extinderea pilonului economic prin proiecte reciproc avantajoase”, a scris ministrul Dan Neculaescu.

Noul ministru de Externe și ambasadorul au discutat despre NATO 3.0

Concluzia i-a aparținut șefului diplomației românești.

„Legătura transatlantică este esențială, iar România va continua să acționeze cu hotărâre pentru a transforma NATO 3.0 în realitate”, a precizat Dan Neculaescu.

Și premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg. Discuțiile au vizat securitatea României, prezența militară americană, cooperarea în domeniul apărării și atragerea investițiilor americane.