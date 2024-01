O delegaţie a FMl începe luni o vizită de patru zile în România

„Echipa Fondului va analiza evoluţiile economice şi financiare recente şi va actualiza perspectivele macroeconomice”, au declarat reprezentanţii FMI.

Ultima vizită la Bucureşti a echipei FMI a avut loc în perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023. Estimările din acel moment ale Fondului indicau că România va avea un deficit bugetar de 6% în 2023 şi de 5% în 2024. În analiza sa, FMI estima o creştere economică de 2,3% pentru România în 2023 şi de 2,7% în 2024.

Şeful misiunii FMI în România, Jan Kees Martijn, a subliniat la acel moment nevoia de noi reforme fiscale pentru a creşte veniturile ţării. „Pachetul fiscal recent adoptat reprezintă un prim pas important pentru reducerea deficitului fiscal ridicat. Cu toate acestea, sunt necesare reforme fiscale ambiţioase suplimentare pentru a reconstrui spaţiul fiscal, pentru a face sistemul fiscal mai echitabil şi mai eficient şi pentru a creşte veniturile destinate întăririi serviciilor publice“, spunea Jan Kees Martijn la finalul misiunii din toamna trecută.

De asemenea, el a recomandat Guvernului să elimine scutirile din sistemul de impozitare şi să se gândească la o impozitare progresivă. „Trebuie mai întâi să vă asiguraţi că fiecare îşi va plăti taxa sa”.

În contextul vizitei actuale, premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă, la Oradea, că „FMI nu poate să impună unui stat şi unui guvern”, iar vizita misiunii condusă de Jan Kees Martijn este una normală, fiindcă evaluări se fac în toate ţările europene.

„FMI nu poate să impună unui stat şi unui guvern. E normal să vină, fiindcă fac în toată lumea, în toate ţările europene, fac şi în Germania aceste evaluării. Noi avem o evaluare de ţară, pe care o face Comisia. Ni s-a spus că vom închide cu un deficit de 7,8. Eu am promis că voi închide cu închide cu un deficit cu minimum 0,5% mai puţin decât deficitul de anul trecut. Îmi cer scuze, am reuşit. Mai mult, am spus că vom avea un buget până la sfârşitul anului şi voi prinde un deficit mai mic cu cel puţin 0,5% mai mic decât anul acesta. Îmi cer scuze, am reuşit să fie mai mic cu 5%. Hai să vedem şi prima execuţie pe primul trimestru, ca să fiu şi mai determinat”, afirmă Marcel Ciolacu.