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Oana Țoiu: concurență de aproximativ 18 aplicanți pe loc la concursul pentru intrarea în diplomație

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat la concursul pentru ocuparea unor posturi în diplomație din peste 3000 de aplicații fost recrutați 77 de candidați.
Oana Țoiu: concurență de aproximativ 18 aplicanți pe loc la concursul pentru intrarea în diplomație
Sursa foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
16 oct. 2026, 13:30, Politic
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Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat vineri, într-o conferință de presă că etapele procesului de selecție pentru noii membri ai corpului diplomatic s-au încheiat, candidații admiși, urmând să fie trimiși la post. Concurența a fost acerbă, din 3 000 de aplicanți fiind recrutați 77 de candidați.

„A fost derulată o recrutare care să permită întărirea serviciilor consulare prin resursa umană. Anul trecut a fost începută această recrutare, acum a ajuns în etapa finală prin trimiterea la post. Au fost peste 3000 de aplicații la momentul de început a recrutării, din care au fost recrutați 77 de membri pentru corpul diplomatic și consular și rolurile administrative conexe”, a declarat Oana Țoiu.

Ministra de Externe a explicat că posturile ce urmează a fi ocupate nu presupun cheltuieli suplimentare, acestea fiind vacantate ca urmare a pensionării unor membri ai corpului consular.

„În recrutarea pe care o derulăm acum, unde au fost deschise 20 de posturi în corpul consular, practic numărul de posturi în baza deciziilor de pensionare ale altor colegi, fără impact bugetar așadar, a fost finalizată etapa dosarelor, etapa testării, concurența este de aproximativ 18 aplicanți pe loc, o recrutare destul de consolidată la nivelul competiției, așa că ne așteptăm ca în momentul în care recrutarea, odată finalizată să se aducă în echipările consulare și noi profesioniști”, a mai spus Oana Țoiu.

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