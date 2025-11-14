Oana Țoiu, discuție cu omologul ucrainean despre școlile românești din Cernăuți: „Decizia finală nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre”

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe al României, și Andrii Sybiha au purtat vineri o convorbire telefonică pe care ministrul din Ucraina a descris-o ca fiind „importantă”.

Conform celor declarate, cei doi oficiali au discutat despre intensificarea atacurilor Rusiei asupra Ucrainei și situația școlilor cu predare în limba română din Cernăuți.

„Am avut o discuție importantă cu ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu. L-am informat pe omologul meu despre intensificarea atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei și a infrastructurii noastre critice. Ne-am concentrat pe principalele teme ale cooperării noastre bilaterale, pe provocările comune în materie de securitate din regiune și pe punerea în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul convorbirii telefonice de săptămâna trecută dintre președinții noștri”, a transmis Andrii Sybiha pe X.

Discuția sa cu Oana Țoiu a vizat și drepturile românilor din Ucraina în domeniul educației.

„Am reafirmat că abordarea Ucrainei rămâne deschisă, de bună vecinătate și bazată pe respect reciproc și parteneriat cu România”, a mai scris Sybiha.

În același timp, un mesaj a venit și din partea Oanei Țoiu, ministra de Externe a țării. Asemenea omologului său, declarațiile de după discuție au apărut pe pagina personală de X.

Conform ministrei, un accent important a fost pus pe importanța educației în limba română și comunitățile românești din Ucraina.

„În cadrul conversației noastre, am discutat despre situația școlilor românești din Cernăuți. În luna august a anului trecut, ne-am întâlnit cu comunitatea vorbitoare de limbă română, inclusiv cu profesori, părinți și reprezentanți ai autorităților din domeniul educației, și îi sunt recunoscătoare lui Andrii pentru prezența și respectul față de comunitate. Am clarificat faptul că, deși unele etape ale reformei educaționale implică propuneri locale, decizia finală privind numărul de școli nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre. Am subliniat atenția specială pe care România o acordă implementării reformei educaționale în curs de desfășurare în Ucraina și cerința noastră ca aceasta să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română în ceea ce privește accesul la educație în limba maternă. Am subliniat importanța primordială de a lua în considerare cererile și așteptările legitime ale minorității vorbitoare de limba română din Ucraina. Reforma trebuie să asigure oportunități adecvate de învățământ în limba maternă pentru persoanele care aparțin minorității române”, a scris Oana Țoiu pe X.

Just concluded a phone call with my dear colleague, @andrii_sybiha, Foreign Minister of 🇺🇦.

I have expressed our solidarity in the face of last night’s renewed brutal bombardment by Russia that has led to further civilian deaths and destruction of apartments in Kyiv. In our… pic.twitter.com/jgHqRpJ2rn — Toiu Oana (@oana_toiu) November 14, 2025

Ministra a mai scris în postare că a abordat cu Andrii Sybiha și subiecte precum aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și sancțiunile impuse de președintele american Donald Trump.