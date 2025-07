Oana Țoiu: România este țara care oferă cele mai multe servicii consulare din lume

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că s-au făcut analize pentru România și a rezultat că are o diaspora numeroasă și care are multe legături cu țara. Din estimări, a rezultat că România este țara care oferă cele mai multe servicii consulare din lume.

Oana Țoiu spune că sunt clădiri ale Ministerului de Externe care nu au mai fost folosite de 10-20 de ani, care sunt pe lista guvernului pentru a fi închiriate, pentru că România nu mai are acolo misiuni diplomatice. Aceste clădiri, dacă ar fi închiriate pe piața liberă, ar face ca Ministerul să obțină resurse necesare renovării altor spații foarte importante sau modernizării infrastructurii unor consulate, sau ceea ce cer românii în multe locuri din diaspora, respectiv să existe în localitățile măcar servicii itinerante acolo unde nu există consulat. Adică să poată să fie acolo, câteva săptămâni, cu o frecvență decentă, cineva care să poată să facă certificatele de naștere pentru copiii nou-născuți în comunități unde sunt chiar și 60.000 de români, de exemplu, în unele regiuni din Germania.

„Sigur că nu există stat care să poată să asigure pentru toți cetățenii săi în afară a granițelor lor unde s-ar afla aceștia toate serviciile de care ar avea nevoie. Asta nu este ceva specific României. Niciunde în lume nu este un stat care să aibă o împrentă geografică peste tot unde are cetățenii. Ce este specific României însă este că avem o diaspora numeroasă și, sigur, unul dintre motive este și succesiunea unor guvernări care nu au mulțumit cetățenii în calitatea serviciilor publice, dar și o diaspora care are multe legături cu România. Sunt familii care sunt legate într-un fel sau altul de acasă și atunci frecvența acestor cereri, lucrurile de care au nevoie, este mult mai mare. România este în acest moment, pe estimările pe care le-a făcut Ministerul Afacerilor Externe, țara care oferă cele mai multe servicii consulare din lume”, spune Oana Țoiu, la Digi24.

Țoiu a vorbit și despre taxele consulare care vor urma să fie plătite, unele dintre ele.

„Eu consider că parte din această soluție este, de exemplu, ca un cetățean străin, când are nevoie de o traducere autorizată, sau are nevoie de o procură, să plătească pentru serviciu respectiv, ca un român. Dacă se află pe teritoriul României sau se află pe teritoriul Italiei sau se află pe teritoriul Germaniei în relație cu statul român, să poată să aibă tratament similar. Și ceva foarte important de spus este că, în acest moment, oamenii au nevoie, în multe dintre cazuri, mai degrabă, de servicii decente și rapide. Ar prefera să plătească un preț decent pentru serviciul respectiv, dar să nu fie nevoie să aștepte luni de zile ca să aibă acces la el, de exemplu”, mai spune Țoiu.