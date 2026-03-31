Oana Țoiu, vizită în Ucraina, la 4 ani de la masacrul de la Bucea

Țoiu a spus, într-un interviu la TVR Info, că aceasta a fost prima sa vizită în Ucraina. În timpul vizitei, a cerut includerea Cernăuților în agendă. Alături de Oana Țoiu a fost și ministrul externe ucrainean în Cernăuți ca să cunoască comunitatea de acolo.

„Este foarte importantă pentru noi. Am spus și atunci în convenința noastră de presă comună, că urmărim acest obiectiv ca 31 august să fie ziua națională dedicată limbii române. Mulți au privit cu reticență această promisiune. E o promisiune care a venit din partea comunității ca și cerință pe care noi ne-am asumat-o ca angajament politic și iată că acum, după întâlnirea președinților, avem un decret final care stabilește ziua de 31 august în Ucraina ziua limbii române, așa cum este și în România, așa cum este și în Moldova”, a spus Oana Țoiu.

În ceea ce privește învățământul, România a legiferat, legat de obiectivul României, ca numărul de copii care studiază limba română să rămână constant sau chiar să fie crescut accesul la limba română.

„Este adevărat că un liceu are nevoie de un număr de elevi ca să poată să asigure resurse de calitate în pregătirea profesorilor în ceea ce privește investiția în infrastructură. Aici suntem pregătiți și noi să lucrăm alături de Ucraina mai departe. Chiar în aceste zile am semnalat către autoritățile din Ucraina nevoia ca înscrierile să fie permise în continuare în toate aceste școli și licee la capacitatea maximă ca să putem să lucrăm împreună cu comunitatea în perioada următoare astfel încât fiecare copil să continue să aibă dreptul la educație în lumea română. Asta este foarte important pentru noi și toți partenerii noștri din Ucraina”, a mai spus Oana Țoiu.

Vizita Oanei Țoiu în Ucraina a avut loc în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se desfăşoară la Kiev.

Țoiu a fost și la Bucea, locul masacrului din urmă cu patru ani produs de ruși, în timpul invaziei lor în Ucraina.

La Bucea, Procuratura Generală a Ucrainei a documentat peste 1.400 de civili morţi în districtul Bucea, inclusiv 637 chiar în Bucea, printre care 37 de copii.