Occidentul care ignoră trecutul: Pericolul autoritarismului care pândește din umbra intereselor

După cel de‑Al Doilea Război Mondial, statele europene și-au promis să clădească un nou cadru internațional bazat pe drepturile fundamentale ale omului și pe prevenirea și interzicerea conflictelor care afectează în mod special populitația civilă. Astăzi, aceste valori nu sunt doar neglijate; ele sunt adesea exploatate ca instrumente de propagandă împotriva adversarilor, în timp ce încălcările lor se petrec în tăcere mai ales când devin incomode.

Exemple recente, cum ar fi bombardamentele asupra civililor din Ucraina, demonstrează că lecțiile trecutului au fost fie uitate, fie reinterpretate în funcție de interesele curente.

Iluzia eternului „prezent”

Cacciari subliniază că Occidentul a ajuns să trăiască într‑un „prezent absolut”, unde tehnologia și mantra progresului continuu șterg amintirile istorice. Cultura anulării și obsesia pentru noutate elimină orice legătură cu trecutul, tratat ca un obstacol. Totuși, lipsa memoriei nu aduce libertate, ci vulnerabilitate.

Un popor care nu își mai cunoaște rădăcinile devine, conform filosofului, un prizonier al deciziilor luate de puteri anonime și de un sistem global guvernat de oligarhi economico‑financiari.

Erodarea statului și a „omului politic”

Statul occidental, cândva garant al bunăstării și al echilibrului social, își cedează treptat atribuțiile piețelor și corporațiilor. Din protector al cetățeanului, se transformă într‑un simplu intermediar de contracte și un supraveghetor pasiv, aproape inutil.

Această „privatizare a politicii” marchează dispariția figurii de homo politicus, înlocuită de consumatorul obedient al prezentului perpetuu. Autoritarismul nu mai apare sub forma dictaturilor tradiționale, ci ca o dominație difuză, interiorizată de indivizi care renunță la responsabilitate și la memoria istorică. Ba chiar se folosesc de ea urmărindu-și propriile interese, manipuland-o cu succes în cele mai meschine moduri posibile.

Lecția uitată – drumul pentru tragedii este deschis

De la conflictul din Palestina la războiul din Ucraina, de la crizele economice la cele sociale, istoria arată că pacea și stabilitatea durabile pot fi atinse doar prin compromisuri și recunoașterea legitimității tuturor părților implicate. Ignorarea trecutului nu conduce la progres, ci la reapariția, ba chiar repetarea tragediilor.

„Occidentul care își uită istoria”, susține Cacciari, „se expune nu doar riscului de a pierde libertatea, ci și riscul de a-și pierde identitatea”.