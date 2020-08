A renunţat la lumina reflectoarelor şi la trofee, pentru a candida la primăria Rădăuţi. Olivia Stan are 33 de ani, a fost campioană mondială la bodybuilding, secţiunea Miss Bikini, şi a terminat Facultatea de Teologie şi Universitatea de Arte din Bucureşti. A locuit mulţi ani în străinătate: în Anglia, Dubai, Italia, America şi India.

În acest timp a participat la competiţii sportive şi a fost antrenorul personal al vedetelor de la Bollywood. E convinsă că poate aduce o schimbare în bine şi vrea vrea să fie vocea oamenilor. Recunoaşte că oamenii oamenii o judecă şi sunt răutăcioşi, dar vrea să le demonstreze că ea este schimbarea în bine. Ştie cât de grea este viaţa în străinătate şi vrea să fie vocea oamenilor.

Olivia Stan, candidată la primăria Rădăuţi: Sunt mulţi tineri care vor să revină în ţară, care şi-au construit case. Nu pot că nu au locuri la grădiniţă, străzile. Mi-aş dori să dezvolt turismul în zonă. Îmi doresc să fac asta de 5 ani, de ce nu? Nu am nimic de pierdut, doar de câştigat. Am fost în afară, am început de la zero, de la curăţenie, până am adus locul 1.