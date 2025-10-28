Partidele au crescut cheltuielile luna trecută. Analiză Expert Forum: Peste jumătate din banii din acest an s-au dus pentru presă și propagandă / Datele pe partide

În 2025, banii publici pentru partidele politice au mers în principal către presă și propagandă. Conform analizei Expert Forum (EFOR) pe baza datelor AEP, formațiunile au încasat 193,2 milioane lei din subvenții în perioada ianuarie–octombrie.