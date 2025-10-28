Partidele au crescut cheltuielile luna trecută. Analiză Expert Forum: Peste jumătate din banii din acest an s-au dus pentru presă și propagandă / Datele pe partide

Expert Forum (EFOR) a analizat alocările și utilizarea subvențiilor pentru partidele politice în 2025. Conform datelor AEP centralizate pe platforma interactivă banipartide.ro/subventii, partidele au încasat 193,2 mil. lei în perioada ianuarie–octombrie 2025 (aprox. 83,3% din bugetul rectificat de 232 mil. lei, după o reducere de –17,6% față de alocarea inițială de 284 mil. lei).
În ianuarie–septembrie, formațiunile au cheltuit 190,4 mil. lei, din care 51,6% (98,2 mil. lei) pentru presă și propagandă.
Total încasări: 193,2 mil. lei
Distribuție pe partide: PSD 64,0 mil. (33,1%), AUR 37,9 mil. (19,6%), PNL 34,9 mil. (18,1%), USR 24,8 mil. (12,8%), SOS România 16,5 mil. (8,5%), POT 13,3 mil. (6,9%), PMP 0,906 mil. (0,5%), Forța Dreptei 0,856 mil. (0,4%).
Notă: la Forța Dreptei, în anumite luni, parte din fonduri au fost redirecționate către terți; sumele reflectă alocarea lunară AEP.
Total: 190.394.954 lei
Mai mult de jumătate din banii publici merg către presă și propagandă.
Top categorii:
Presă și propagandă: 98.199.126 lei (51,58%)
Personal: 20.552.113 lei (10,79%)
Investiții în bunuri mobile/imobile: 15.298.500 lei (8,04%)
Activități politice: 10.010.593 lei (5,26%)
Consultanță politică: 7.892.362 lei (4,15%)
Chirii/utilități: 7.851.086 lei (4,12%)
Sondaje: 5.187.619 lei (2,72%)
(restul categoriilor sub 2%)
Ilustriație Exper Forum
Dinamica lunară: vârf în ianuarie (49,2 mil. lei), minim în august (11,1 mil. lei), revenire în septembrie (15,7 mil. lei).
Și în toamnă, media rămâne principalul canal de cheltuire; investițiile cresc punctual (PNL, SOS).
Sursă: date AEP analizate de EFOR