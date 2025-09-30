Subvențiile partidelor politice. Cum au cheltuit partidele banii de la stat în acest an. PSD și AUR, în fruntea clasamentului

În primele nouă luni din acest an, partidele politice au primit de la stat 173 de milioane de lei sub formă de subvenții. Până la finalul anului, acestea ar trebui să primească 284 de milioane de lei.

Cea mai mare parte din bani, adică 92 de milioane de lei, a mers la categoria „presă și propagandă”, mai exact, un procent de 53%, conform unui raport publicat de Expert Forum, marți, 30 septembrie.

Pe locul doi în clasamentul Expert Forum, în perioada ianuarie-august 2025, cheltuielile au mers spre personal, adică 18 milioane de lei, 10% din total, iar pe locul trei se află investițiile in bunuri mobile si imobile, 12 milioane de lei, 7% din total.

Cele mai mari sume le-au primit Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), conform clasării acestor două partide, în funcție de procentul de la alegeri, în Parlamentul României.

PSD a încasat 57 de milioane de lei, AUR 34 de milioane de lei, iar PNL 31 de milioane de lei. USR a primit 22 de milioane lei, SOS 14 milioane, POT 12 milioane, PMP 736 mii, iar Forța Dreptei 659 mii lei.

În total, aceste opt partide beneficiază de subvenții de la statul român.

Cum au cheltuit partidele banii primiți

PSD a cheltuit între ianuarie și august 75,8 milioane de lei. Din această sumă, 61,4 milioane de lei au fost direcționate către „presă și propagandă”. Alte cheltuieli au inclus 4,4 milioane de lei pentru „personal”, peste 2 milioane de lei pentru consultanță politică și 2,6 milioane de lei pentru sondaje de opinie.

AUR a raportat cheltuieli de 31 de milioane de lei în aceeași perioadă. Cea mai mare parte, 16 milioane de lei, a fost pentru „presă și propagandă”. Alte sume includ 2,4 milioane de lei pentru „activități cu caracter politic”, 2 milioane de lei pentru „deplasări în țară și în străinătate”, 1,2 milioane de lei pentru „investiții imobiliare” și 1,6 milioane de lei pentru „personal”.

USR s-a clasat pe locul trei la cheltuieli, cu 24,7 milioane de lei. Aproape 5 milioane au mers spre „presă și propagandă”, 7,5 milioane de lei către „personal” și 1,7 milioane de lei pentru „chirii și utilități sedii”.

PNL a folosit suma de 28 de milioane de lei din subvenții. Din aceștia, 10 milioane au fost alocați pentru „investiții imobiliare”, 9,1 milioane pentru „presă și propagandă” și 2,6 milioane pentru „personal”.

SOS România a raportat 9,3 milioane de lei cheltuiți. Dintre aceștia, 3,5 milioane au fost pentru „activități cu caracter politic”, 1,2 milioane pentru „deplasări” și câte 1 milion pentru transport, chirii, utilități și personal.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a înregistrat 3,1 milioane de lei cheltuiți. Jumătate din această sumă, adică 1,5 milioane de lei, a mers pentru „consultanță politică”. Alte cheltuieli ale partidului includ 430.000 de lei pentru „activități cu caracter politic” și 266.000 de lei pentru investiții.