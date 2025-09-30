Prima pagină » Economic » Curs valutar, 30 septembrie. Aurul s-a ieftinit ușor, dar euro continuă să urce

Curs valutar, 30 septembrie. Aurul s-a ieftinit ușor, dar euro continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 30 septembrie 2025: moneda europeană a fost cotată în creștere, iar aurul a scăzut
Maria Miron
30 sept. 2025, 13:27, Economic

Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR la 5,0811 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3247 lei, respectiv 5,4253 lei și 5,8159 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu 2,65 lei, fiind evaluat la 528,0976 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9308 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0811
Dolarul SUA USD 4,3347
Francul elvețian CHF 5,4253
Lira sterlină GPB 5,8159
Gramul de aur XAU 528,0976
Dolarul australian AUD 2,8576
Dolarul canadian CAD 3,1083
Coroana cehă CZK 0,2088
Coroana daneză DKK 0,6807
Lira egipteană EGP 0,0903
100 Forinți maghiari HUF 1,3001
100 Yeni japonezi JPY 2,9233
Leul moldovenesc MDL 0,2591
Coroana norvegiană NOK 0,4327
Zlotul polonez PLN 1,1893
Coroana suedeză SEK 0,4589
Lira turcească TRY 0,1039
Rubla rusească RUB 0,0522
Leva bulgărească BGN 2,5980
Randalul sud-african ZAR 0,2501
Realul brazilian BRL 0,8124
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6074
Rupia indiană INR 0,0487
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3083
Peso-ul mexican MXN 0,2358
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5056
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1051
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1774
Bahtul thailandez THB 0,1335
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5559
100 Rupii indoneziene IDR 0,0260
Shekelul israelian ILS 1,3097
100 Coroane islandeze ISK 3,5682
Ringgitul malaysian MIR 1,0280
Peso-ul filipinez PHP 0,0743
Dolarul singaporez SGD 3,3533
DST XDR 5,9308

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.