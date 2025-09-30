Curs valutar, 30 septembrie. Aurul s-a ieftinit ușor, dar euro continuă să urce

Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR la 5,0811 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3247 lei, respectiv 5,4253 lei și 5,8159 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu 2,65 lei, fiind evaluat la 528,0976 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9308 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0811 Dolarul SUA USD 4,3347 Francul elvețian CHF 5,4253 Lira sterlină GPB 5,8159 Gramul de aur XAU 528,0976 Dolarul australian AUD 2,8576 Dolarul canadian CAD 3,1083 Coroana cehă CZK 0,2088 Coroana daneză DKK 0,6807 Lira egipteană EGP 0,0903 100 Forinți maghiari HUF 1,3001 100 Yeni japonezi JPY 2,9233 Leul moldovenesc MDL 0,2591 Coroana norvegiană NOK 0,4327 Zlotul polonez PLN 1,1893 Coroana suedeză SEK 0,4589 Lira turcească TRY 0,1039 Rubla rusească RUB 0,0522 Leva bulgărească BGN 2,5980 Randalul sud-african ZAR 0,2501 Realul brazilian BRL 0,8124 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6074 Rupia indiană INR 0,0487 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3083 Peso-ul mexican MXN 0,2358 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5056 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1051 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1774 Bahtul thailandez THB 0,1335 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5559 100 Rupii indoneziene IDR 0,0260 Shekelul israelian ILS 1,3097 100 Coroane islandeze ISK 3,5682 Ringgitul malaysian MIR 1,0280 Peso-ul filipinez PHP 0,0743 Dolarul singaporez SGD 3,3533 DST XDR 5,9308

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.