Care este realația actuală dintre Georgescu și Simion. Răspunsul dat de Călin Georgescu

Întrebat de moderator despre disputa privind statutul lui George Simion, Georgescu a precizat: „Ce am spus eu? Protejat, eu așa am spus. Am spus că atâta era și chestiunea asta se menține.”

În legătură cu acuzațiile de extremism la adresa AUR, Georgescu a fost tranșant în a le lua apărarea celor e la AUR.

„Nu sunt extremiști, sunt suveraniști. Și sigur că nu le convine multora acest lucru. Evident că Partidul AUR are nevoie de mai multă ordine și mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent, consecvent și să facă mult mai multe lucruri pentru națiunea română.”

Mai mult, despre liderul formațiunii, Georgescu a subliniat că evoluția este vizibilă, afirmând că s-a maturizat foarte mult.

„George Simion categoric s-a maturizat mult. Mai are multe de făcut, mai ales cu el însuși, dar acesta este un lucru: sunt progrese și cred că, cu siguranță, în viitor lucrurile se vor dezvolta mult mai bine.”

Acesta a dat și o prognoză electorală, spunând că AUR va fi pe primul loc.

„Pe fondul în care există un potențial al unor alegeri anticipate, Partidul AUR va fi categoric pe primul loc. Nu știu cât are acum, 40%, dar probabil că va ajunge mult mai sus, poate chiar la 50%.”

Georgescu a mai făcut o referire la Partidul Social Democrat, afirmând că „dacă s-ar reforma din temelii cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei țări. Nemulțumirea astăzi a poporului român a ajuns la 70%. Șaptezeci nu e nici șapte, nici șaptesprezece, este șaptezeci. Șaptezeci înseamnă trei sferturi din populația țării.”