Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”

Potrivit lui Georgescu, „dosarul este copy-paste, este aceeași rezoluție a unei boli”, sugerând că acuzațiile care i se aduc ar fi parte dintr-un mecanism de discreditare.

„Este copie la indigo, nu că este o asemănare. E copie la indigo după Trump”, a declarat Georgescu. El a adăugat că nu dorește să intre „în conversații cu diavolul”, afirmând că este interesat „doar de poporul român”.

În sprijinul ideii că justiția este folosită ca armă politică, Georgescu a invocat recenta punere sub acuzare a fostului director FBI, James Comey, despre care susține că este acuzat în SUA de minciună, obstrucție și inducerea în eroare a opiniei publice.

„Corupția a utilizat FBI-ul ca o armă”, a spus el, citându-l pe Kash Patel.

Georgescu a mai afirmat că acțiunile autorităților americane sunt „precise, ca un bisturiu” și că Statele Unite urmăresc, prin aceste demersuri, „dreptatea și adevărul”.