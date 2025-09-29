Prima pagină » Politic » Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”

Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”

Călin Georgescu a afirmat, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, că dosarul penal în care este vizat reprezintă o construcție artificială, inspirată direct din cazul președintelui american Donald Trump.
Călin Georgescu: „Nu ai cum să tinzi către un TVA de 24%, în condițiile în care 90% din dividende se duc la bugetul de stat”
Călin Georgescu: „Nu ai cum să tinzi către un TVA de 24%, în condițiile în care 90% din dividende se duc la bugetul de stat”
Vergil Chițac, primarul Constanței, despre planurile de a extinde turismul pe litoral dincolo de sezonul estival
Vergil Chițac, primarul Constanței, despre planurile de a extinde turismul pe litoral dincolo de sezonul estival
Georgescu despre îndemnul la pace din decembrie 2024: Trebuie privit pe termen lung şi foarte lung
Georgescu despre îndemnul la pace din decembrie 2024: Trebuie privit pe termen lung şi foarte lung
Georgescu, despre starea naţiunii: AUR va fi pe primul loc; are nevoie de mai multă disciplină
Georgescu, despre starea naţiunii: AUR va fi pe primul loc; are nevoie de mai multă disciplină
Georgescu despre Charlie Kirk: Este un erou care a reușit mai mult decât Vaticanul
Georgescu despre Charlie Kirk: Este un erou care a reușit mai mult decât Vaticanul
Andrei Rachieru
29 sept. 2025, 20:43, Politic

Potrivit lui Georgescu, „dosarul este copy-paste, este aceeași rezoluție a unei boli”, sugerând că acuzațiile care i se aduc ar fi parte dintr-un mecanism de discreditare.

„Este copie la indigo, nu că este o asemănare. E copie la indigo după Trump”, a declarat Georgescu. El a adăugat că nu dorește să intre „în conversații cu diavolul”, afirmând că este interesat „doar de poporul român”.

În sprijinul ideii că justiția este folosită ca armă politică, Georgescu a invocat recenta punere sub acuzare a fostului director FBI, James Comey, despre care susține că este acuzat în SUA de minciună, obstrucție și inducerea în eroare a opiniei publice.

„Corupția a utilizat FBI-ul ca o armă”, a spus el, citându-l pe Kash Patel.

Georgescu a mai afirmat că acțiunile autorităților americane sunt „precise, ca un bisturiu” și că Statele Unite urmăresc, prin aceste demersuri, „dreptatea și adevărul”.