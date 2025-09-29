Eurodeputat AUR: Am blocat propunerea CE de a impune reducerea cu 90% a emisiilor până în 2040

„Un fapt mai puțin obișnuit s-a petrecut săptămâna aceasta la Bruxelles. O ședință a Comisiei pentru Transporturi a Parlamentului European nu a avut loc pentru că o majoritate a eurodeputaților, care activează în TRAN, se opune unei propuneri a Comisiei Europene de a impune o țintă intermediară de reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelul din 1990 până în 2040”, transmite, luni, AUR într-un comunicat de presă.

Eurodeputatul român Adrian Axinia, șeful delegației AUR în PE și membru în TRAN precizează că a fost printre cei care au blocat propunerea pe care o consideră disproporționată: „o nouă încercare a nucleului care susține obiectivele nerealiste din Pactul Verde de a impune o nouă țintă imposibil de atins în contextul geopolitic actual”.

Degradare galopantă a industriei europene

„Am blocat propunerea Comisiei Europene pentru că pur și simplu ignoră realitățile economice actuale ale Uniunii Europene. A reduce cu 90% emisiile cu efect de seră în 15 ani ar însemna să ne asumăm o degradare galopantă a industriei europene. Companiile noastre își pierd deja accelerat competitivitatea. Ne confruntăm cu prețuri uriașe la energie. Să ne uităm doar la România care se menține constant în topul statelor cu cea mai scumpă energie electrică. Realitatea de azi ne face să ne punem întrebări serioase legate de realizarea obiectivelor convenite pentru 2030”, afirmă europarlamentarul ECR.

Axinia a precizat că, alături de colegii săi din Grupul ECR, va lupta în continuare pentru împiedicarea votării acestei ținte.

Adrian Axinia, care este șeful Delegației AUR din Parlamentul European, consideră că ar fi mai potrivit ca executivul european să reevalueze țintele deja votate la nivelul UE.

„Comisia Europeană nu ar trebui să vină cu noi obiective pentru 2040 înainte să ne prezinte o analiză cuprinzătoare a legislației actuale și a impactului acesteia asupra economiei europene. Mă refer în special la pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” în care avem stabilită deja o țintă dificilă de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030 și înscrierea UE pe calea spre atingerea neutralității climatice până în 2050”.