Curs valutar, 29 septembrie. Aurul și moneda euro urcă din nou

Moneda europeană a început săptămâna în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0783 lei. Dolarul american s-a depreciat până la 4,3338 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au urcat la 5,4389 lei, respectiv 5,8217 lei.
Aurul a fost din nou mai scump, cu aproximativ 7 lei, un gram fiind evaluat la 530,7520 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9360 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0783
|Dolarul SUA
|USD
|4,3338
|Francul elvețian
|CHF
|5,4389
|Lira sterlină
|GPB
|5,8217
|Gramul de aur
|XAU
|530,7520
|Dolarul australian
|AUD
|2,8454
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1129
|Coroana cehă
|CZK
|0,2090
|Coroana daneză
|DKK
|0,6803
|Lira egipteană
|EGP
|0,0902
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2983
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9160
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2588
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4351
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1893
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4612
|Lira turcească
|TRY
|0,1042
|Rubla rusească
|RUB
|0,0522
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5965
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2507
|Realul brazilian
|BRL
|0,8100
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6087
|Rupia indiană
|INR
|0,0488
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3093
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2361
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5076
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0433
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1049
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1799
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1344
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5568
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0260
|Shekelul israelian
|ILS
|1,3070
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5612
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0282
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0745
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3588
|DST
|XDR
|5,9360
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.