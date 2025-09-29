Curs valutar, 29 septembrie. Aurul și moneda euro urcă din nou

Moneda europeană a început săptămâna în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0783 lei. Dolarul american s-a depreciat până la 4,3338 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au urcat la 5,4389 lei, respectiv 5,8217 lei.

Aurul a fost din nou mai scump, cu aproximativ 7 lei, un gram fiind evaluat la 530,7520 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9360 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0783 Dolarul SUA USD 4,3338 Francul elvețian CHF 5,4389 Lira sterlină GPB 5,8217 Gramul de aur XAU 530,7520 Dolarul australian AUD 2,8454 Dolarul canadian CAD 3,1129 Coroana cehă CZK 0,2090 Coroana daneză DKK 0,6803 Lira egipteană EGP 0,0902 100 Forinți maghiari HUF 1,2983 100 Yeni japonezi JPY 2,9160 Leul moldovenesc MDL 0,2588 Coroana norvegiană NOK 0,4351 Zlotul polonez PLN 1,1893 Coroana suedeză SEK 0,4612 Lira turcească TRY 0,1042 Rubla rusească RUB 0,0522 Leva bulgărească BGN 2,5965 Randalul sud-african ZAR 0,2507 Realul brazilian BRL 0,8100 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6087 Rupia indiană INR 0,0488 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3093 Peso-ul mexican MXN 0,2361 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5076 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1049 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1799 Bahtul thailandez THB 0,1344 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5568 100 Rupii indoneziene IDR 0,0260 Shekelul israelian ILS 1,3070 100 Coroane islandeze ISK 3,5612 Ringgitul malaysian MIR 1,0282 Peso-ul filipinez PHP 0,0745 Dolarul singaporez SGD 3,3588 DST XDR 5,9360

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.