Curs valutar, 29 septembrie. Aurul și moneda euro urcă din nou

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 29 septembrie 2025: moneda europeană și aurul continuă să crească. Dolarul a pierdut din valoare, iar francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat.
Maria Miron
29 sept. 2025, 13:24, Economic

Moneda europeană a început săptămâna în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0783 lei. Dolarul american s-a depreciat până la 4,3338 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au urcat la 5,4389 lei, respectiv 5,8217 lei.

Aurul a fost din nou mai scump, cu aproximativ 7 lei, un gram fiind evaluat la 530,7520 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9360 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0783
Dolarul SUA USD 4,3338
Francul elvețian CHF 5,4389
Lira sterlină GPB 5,8217
Gramul de aur XAU 530,7520
Dolarul australian AUD 2,8454
Dolarul canadian CAD 3,1129
Coroana cehă CZK 0,2090
Coroana daneză DKK 0,6803
Lira egipteană EGP 0,0902
100 Forinți maghiari HUF 1,2983
100 Yeni japonezi JPY 2,9160
Leul moldovenesc MDL 0,2588
Coroana norvegiană NOK 0,4351
Zlotul polonez PLN 1,1893
Coroana suedeză SEK 0,4612
Lira turcească TRY 0,1042
Rubla rusească RUB 0,0522
Leva bulgărească BGN 2,5965
Randalul sud-african ZAR 0,2507
Realul brazilian BRL 0,8100
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6087
Rupia indiană INR 0,0488
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3093
Peso-ul mexican MXN 0,2361
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5076
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1049
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1799
Bahtul thailandez THB 0,1344
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5568
100 Rupii indoneziene IDR 0,0260
Shekelul israelian ILS 1,3070
100 Coroane islandeze ISK 3,5612
Ringgitul malaysian MIR 1,0282
Peso-ul filipinez PHP 0,0745
Dolarul singaporez SGD 3,3588
DST XDR 5,9360

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 