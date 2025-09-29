Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru: Cozile de topor rusești din România s-au activat din nou

Luni dimineață, europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea a notat pe platforma X: „Noua valoare ueropeană, pusă în practică în Republica Moldova: trucăm alegerile pentru a evita să fie trucate de ruși”.

Tot luni, Alexandru Muraru, vicepreședintele Partidului Național Liberal, a răspuns, acuzându-l pe Piperea de „preluare directă a narativului Kremlinului”.

„Cozile de topor rusești din România s-au activat din nou. Atunci când Rusia injectează milioane de euro în propagandă, inventează amenințări cu bombă și plănuiește destabilizarea unui stat vecin, domnul Piperea tace. Când Moldova interzice partide finanțate ilegal dinspre Moscova și apără democrația cu instrumente legale, domnul Piperea strigă că „nu mai e democrație”. Aceasta este preluare directă a narativului Kremlinului, distribuită de un europarlamentar român”, a notat Muraru pe Facebook.

Muraru a cerut României să manifeste solidaritate cu Republica Moldova în efortul său de integrare europeană și să nu fie „complice” la narativele promovate de Kremlin; „Nu a fost doar un vot. A fost o declarație de suveranitate democratică. A fost un NU ferm spus corupției, oligarhilor și influenței rusești. Moldova a arătat că se poate. Iar România trebuie să fie solidară cu acest efort. Nu complice la cei care, din fotolii europene, rostesc exact ce ar fi vrut să audă Lavrov și Putin”.

„Când „cozile de topor” din România atacă democrația moldovenească, nu putem rămâne tăcuți. Europa are nevoie de Moldova. Dar Moldova are nevoie de o Românie care să-i țină spatele, nu să-i submineze eforturile”, a încheiat liderul liberal.