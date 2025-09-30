Prima pagină » Economic » Care sunt prioritățile Ministerului Transporturilor pentru dezvoltarea infrastructurii și susținerea turismului și economiei din Constanța. Răspunsul secretarului de stat Ionel Scrioșteanu

Care sunt prioritățile Ministerului Transporturilor pentru dezvoltarea infrastructurii și susținerea turismului și economiei din Constanța. Răspunsul secretarului de stat Ionel Scrioșteanu

Planurile de investiții ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se concentrează pe Portul Constanța și Dunăre și feroviar, care vor ajuta la conectarea mai rapidă și mai ieftină a operatorilor economici, dar si a turiștilor care merg cu trenul în stațiunile de pe litoralul românesc, a detaliat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în MTI, invitat în cadrul evenimentului de debut din seria „Portret România” dedicat municipiului reședință de județ de la malul mării: „Constanța – Hub economic. Pilon strategic în dezvoltarea României”.
Mădălina Prundea
30 sept. 2025, 15:38, Economic

Secretarul de stat a detaliat pentru Mediafax care sunt prioritățile la nivelul Ministerului Transporturilor pentru dezvoltarea infrastructurii în Constanța, care pot susține dezvoltarea turistică, dar și a PIB-ului zonei.

Dunărea, un factor strategic

„Investițiile în ceea ce privește Portul Constanța sunt în două direcții: cele care sunt țin efectiv de Portul Constanța, în interiorul portului și avem o serie de investiții în interior portului, dar mai sunt investiții foarte importante în conectarea portului la restul sistemului de transport românesc. Iar prioritatea maximă o acordăm Dunării, pentru că Dunărea reprezintă un factor strategic, important al portului Constanța, pe care nu-l au alte porturi. Iar în Dunăre investim printr-un proiect cu fonduri europene, Fast Danube, în parteneriat cu omologii bulgari, un proiect care să asigure predictibilitate navigației pe Dunăre spre centrul Europei cel puțin 340 de zile pe an. Este un proiect care a pe care îl vom finaliza până în 2028, un proiect care va pune în valoare legătura portului Constanța cu centrul Europei printr-un transport ieftin, ecologic și, vă spuneam, predictibil”, a detaliat Ionel Scrioșteanu la evenimentul Mediafax.

Și o parte din investițiile pe segmentul feroviar vizează Portul Constanța.

„Cea de-a doua categorie de investiții pe care o realizăm reprezintă sistemul feroviar și avem investiții în interiorul portului, o serie de etape pe care le avem în derulare acolo, dar și legătura prin Valul lui Traian, punct strategic de conectare a portului, în așa fel încât fluxurile de vagoane trenuri către și dinspre Portul Constanța să fie optimizat pentru a scădea costurile de transport pe sistemul feroviar, în aprovizionarea sau transportul dinspre port”, a explicat secretarul de stat.

De asemenea, sunt în derulare proceduri pentru creșterea eficienței transporturilor rutiere sau feroviare de marfă sau persoane.

„Cea de-a 3-a categorie, bineînțeles, pe sistem rutier avem câteva direcții pe care le dezvoltăm între Constanța și Mangalia, acel drum de mare viteză, varianta Techirghiol, dar și către Tulcea și mai departe către podul de la Brăila, la nivel, la fel, de drum expres, de drum de mare viteză. Suntem în proceduri tehnice pe varianta Techirghiol în procedură de licitație pentru execuția lucrărilor, iar pe celelalte două tronsoane către Tulcea și Brăila, la nivel de studiu de fezabilitate”, a detaliat Ionel Scrioșteanu.

În ceea ce privește transportul turiștilor cu trenul, sunt de asemenea investiții planificate.

„Pe secțiunea București-Constanța lucrurile stau mai bine ca în restul țării. Aici avem investiții mai ales în zona de material rulant și avem câteva proceduri de achiziție pentru trenuri noi. Unele deja au intrat în circulație, altele urmează să intre în circulație în următoarea perioadă. Avem investiții pe care le realizăm acum în două dintre gările turistice, la Neptun și Costinești. Avem un proiect foarte important, dar din păcate a fost ratată o primă licitație, urmează ca să în perioada următoare să identificăm surse de finanțare pentru sistemul feroviar, între Constanța și Mangalia este vorba de modernizarea și electrificarea liniei, ceea ce va crește foarte mult viteza de circulație și condițiile de trafic la nivel feroviar”, a conchis Ionel Scrioșteanu la evenimentul Mediafax de luni.

Conferința Mediafax a fost organizată alături de partenerii Transgaz, Port Constanța, Oil Terminal, Profi, Novum by the Sea, Monarc Hotels și Radisson Blu Hotel and Residences Mamaia, fiind găzduită de Cazinoul Constanța.

 