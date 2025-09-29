Georgescu, despre starea naţiunii: AUR va fi pe primul loc; are nevoie de mai multă disciplină

Întrebat, la Marius Tucă Show, de pe Gândul.ro, dacă George Simion i-a fost partener sau protejat, Georgescu a spus, „protejat. Eu aşa am spus. Atâta”.

„Sunt acuzaţi, partidul AUR, ca sunt extremişti. Nu sunt extremişti, sunt suveranişti. Şi sigur că nu le convine multor acest lucru. Evident că Partidul AUR are nevoie de mai multă ordine şi mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent, consecvent şi să facă mult mai multe lucruri pentru naţiunea română. Iar George Simion categoric că s-a maturizat mult, mai are însă multe de făcut, mai ales cu el însuşi, dar sunt progrese şi cred că cu siguranţă în viitor lucrurile se vor dezvolta mult mai bine, mai ales pe fondul unor potenţiale alegeri anticipate, partidul AUR va fi categoric pe primul loc. Nu ştiu cât are acum… 40%, dar probabil că va ajunge mult mai sus, poate chiar la 50%. Pe de altă parte, un Partid Social Democrat reformat din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”, spune Călin Georgescu.

Georgescu a mai spus că partea esenţială care trebuie să ne preocupe pe toţi este că nemulţumirea astăzi a poporului român a ajuns la 70%.

„70% este o cifră. Nu este nici şapte, nici şaptesprezece, este şaptezeci. Şaptezeci sunt trei sferturi din populaţia ţării. Să spun cum arată starea naţiunii astăzi. (…) Eu am spus prosperitatea şi fericirea poporului român printr-o economie a demnităţii şi nu economie de ghetou, cum este astăzi. Astăzi, economia de ghetou înseamnă jocuri de noroc, este plină ţara, cămătari, bancheri, droguri. Toate acestea fac economia acestei ţări. Astăzi asistăm la tăierea cheltuielilor fără a discuta nimic de venituri. S-au tăiat toate investiţiile şi, dincolo de acest aspect, suferinţa este maximă a acestui popor, pe toate palierele. Nemaivorbind de cei care au îndrăznit şi mi se pare un soi de răzbunare din partea celor care niciodată nu ar fi crezut că poporul român doreşte să conducă această ţară şi, în special, prin Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să conducă această ţară”, a mai spus fostul prezidenţiabil.