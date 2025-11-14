Prima pagină » Știrile zilei » Daniel Băluță s-a lăsat convins să candideze de vocea străzii

Daniel Băluță s-a lăsat convins să candideze de vocea străzii

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că este singurul candidat antisistem și, dacă în trecut a ezitat să candideze la fotoliul de primar general, acum s-a lăsat convins de „vocea străzii”.
Trebuie desființate sectoarele Capitalei? Răspunsul lui Daniel Băluță
Daniel Băluță, despre contracandidații la Primăria Capitalei: „Ciucu, un primar de sector bun. Drulă, un om cu puțină experiență”
Băluță, moment spontan la conferința unde a fost ales președinte al PSD Sector 4: „Hai România!”
Anca Alexandrescu și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei. Ce declară candidata independentă și George Simion
Ciucu: Vorbim prea mult de Nicușor Dan. Pe mine mă susține Ilie Bolojan
Laura Buciu
14 nov. 2025, 20:17, Politic

Întrebat de ce a ezitat până acum să candideze la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 4 și candidat la fotoliul de primar general, Daniel Băluță a spus, vineri, la Antena 3 CNN, că „vocea străzii este cel mai important reper pe care îl avem”.

Pe de altă parte, Băluță spune că a mai avut un „gând foarte simplu”: „Nu putem să facem bine doar o parte dintr-un organism. Și aici vorbesc despre Sectorul 4. Ca să trăim într-un oraș, capitală europeană, din punctul meu de vedere, a calității vieții în anul 2032, avem nevoie să lucrăm pe tot acest ansamblu”.

„Și asta vă spun ca și medic. Acest oraș trebuie, în primul rând, să aibă parte de o viziune, de un plan, de punere în aplicare, în primul rând, a acestor idei în documentație și apoi să putem să începem lucrul. Lipsesc foarte multe lucruri în acest oraș, tocmai pentru că a fost o mare problemă în ultimii 30 de ani. Politicul a distrus complet acest oraș și a distrus speranța oamenilor. De aceea, de data asta, nu sunt altcineva decât eu, Daniel Băluță, primarul sectorului 4, 99% managerul Sectorului 4 și 1% politicianul Daniel Băluță”, spune candidatul PSD.

De asemenea, Băluță a reiterat că este singurul candidat „antisistem” la Primăria Generală, pentru că „am făcut și facem”: „Am făcut metrou, am făcut spitale, două, Unitate de Primiri Urgențe, secție de arși, stație de pompieri și acum o facem pe a doua , am făcut parc, acum îl extindem. Am atras 5 miliarde de eru”.