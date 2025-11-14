Trebuie desființate sectoarele Capitalei? Răspunsul lui Daniel Băluță

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București, a fost întrebat vineri seara, la Antena 3 CNN, despre cum vede desființarea sectoarelor Capitalei și unirea Bucureștiului cu Ilfovul.

Acesta a subliniat că este esențială existența sectoarelor și că, în prezent, colaborarea și viziunea între Primăria Capitalei și sectoare nu este una coerentă.

„Sunt esențiale sectoarele și ultimii ani au demonstrat că fără sectoarele Bucureștiului nu am fi putut să fim nici măcar la nivelul acesta de dezvoltare. Este esențial să avem sectoare. Ceea ce lipsește în acest moment, și de-a lungul timpului nu a fost coerentă, este colaborarea și viziunea unitară între primăria municipiului București și sectoare, cu toate că primăria municipiului București întotdeauna a avut pârghiile legislative de a impune o viziune. [La nivel] macro, asta a lipsit”, a spus Daniel Băluță vineri, la Antena 3 CNN.

Băluță consideră că rezultatul referendumului trebuie „cu certitudine implementat”

Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București a mai spus că rezultatul referendumului care a avut loc în timpul mandatului de primar al lui Nicușor Dan „este un demers care trebuie cu certitudine implementat”.

„Primăria municipiului București, împreună cu Consiliul General, vor distribui, sunt convins, resursele financiare către sectoare după niște reguli foarte clar stabilite. Nu se poate face o împărțire subiectivă pentru că nu este normal”, a încheiat Daniel Băluță.

Referendumul iniţiat de Nicușor Dan în timpul mandatului său de primar general al Capitalei a avut loc odată cu primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Acesta a fost validat și a avut trei întrebări. Primele două au fost propuse de Nicuşor Dan în perioada în care a fost primar al Capitalei şi au vizat modul de împărţire a banilor între Primăria Generală şi Primăriile de sector, precum şi eliberarea autorizaţiilor de construire în Bucureşti. La inițiativa PSD a fost adăugată, printr-un amendament, o a treia întrebare care s-a referit la combaterea consumului de droguri în şcoli.