Anca Alexandrescu și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei. Ce declară candidata independentă și George Simion

Anca Alexandrescu, candidată independentă pentru funcția de Primar al Bucureștiului, și-a depus vineri, în mod oficial, dosarul de candidatură. În acest demers, Alexandrescu este susținută de partidul AUR, alături de George Simion.

Anca Alexandrescu a afirmat vineri că a luat această hotărâre după șase ani în care a realizat o emisiune la Realitatea Plus, perioadă în care s-a confruntat „zi de zi cu problemele românilor, nu doar cu ale bucureștenilor”.

Ea a mai precizat că „de prea multe ori am fost pusă în situația de a le spune oamenilor că nu pot face mai mult decât ce fac la televizor. A venit momentul să mă implic să fac mai mult. Am experiență atât în domeniul administrației locale, cât și în administrația centrală. Cunosc în adâncul lui statul român. Știu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile, știu de unde trebuie să tăiem, pentru că se scurg bani în proiecte care nu sunt utile cetățenilor bucureșteni”.

Alexandrescu a mai precizat că „după ce am mers să discut cu cetățenii au făcut și ceilalți candidați același lucru” și a continuat această declarație menționând că „este foarte bine, pentru că doar discutând cu cetățenii aflați problemele reale ale Bucureștiului”.

George Simion, președintele AUR, a menționat că Anca Alexandrescu beneficiază și de sprijinul PNȚCD și al unor alte formațiuni politice, pentru a reprezenta o variantă puternică pentru cetățeni.

Acesta a declarat că programul AUR pentru București a fost elaborat de deputatul Mihai Enache, senatorul Petrișor Peiu și europarlamentarul Gheorghe Piperea.

„Partidul AUR, împreună cu PNȚCD și cu alte formațiuni politice au făcut ceea ce este corect, ceea ce este drept și au ales să nu divizeze votul la București și să susțină cel mai puternic candidat cu șanse din partea mișcării poporului român”.

„Am format o alianță opusă alianței care este la guvernare. Alianța de la guvernare are trei candidați. Îi știți cu toții, sunt candidații pro-guvernamentali. Noi suntem alianța poporului român și respectând toate reglementările legale, noi ca formațiune politică, împreună cu celelalte formațiuni politice, o susținem pe doamna Anca Alexandrescu”, a mai spus Simion.

George Simion, de asemenea, a respins criticile care au existat privind lipsa de implicare.