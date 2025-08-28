Partidul REPER își alege noua conducere. Cine candidează pentru șefia formațiunii

Potrivit reprezentanților partidului, evenimentul va reuni membri din țară și diaspora și marchează o nouă etapă pentru REPER.

„Agenda include mesaje din partea invitaților speciali, prezentarea unei moțiuni programatice și un panel dedicat implementării Garanției pentru Copii și a Garanției pentru Tineri. Printre vorbitori se numără Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Roxana Dumitrache, politologă și activistă feministă, Prof. Dr. în filosofie Ciprian Mihali, Emil Moise, profesor de filosofie și activist pentru drepturile copilului, Norbert Iuonas, președintele Uniunii Civice a Tinerilor Romi din România”, a precizat REPER într-un comunicat de presă.

În REPER, conducerea națională este aleasă prin reguli clare de paritate: șase poziții din Biroul Național sunt rezervate femeilor și șase bărbaților, iar cel puțin o membră și un membru vor proveni din organizația de tineret REPER Youth, transmit organizatorii.

Candidații înscriși pentru președinția partidului sunt Camelia Sălcudean și Octavian-Alexandru Berceanu. De asemenea, vor fi desemnați nouă reprezentanți regionali, precum și structurile de integritate ale partidului, Comisia de Cenzori și Comisia de Arbitraj.