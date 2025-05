Pasiuni fotbalistice în lupta pentru Cotroceni: Ce echipe susțin Nicușor Dan și George Simion?

Înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 18 mai 2025, candidații Nicușor Dan și George Simion nu doar că își dispută voturile românilor, ci și împărtășesc legături diferite cu fotbalul românesc. De la discreția devenită deja „brand” a actualului edil al Capitalei, la implicarea ferventă a lui Simion în mișcarea ultra, preferințele lor fotbalistice reflectă destul de clar contrastele categorice dintre cei doi.

Nicușor Dan: discreție și neutralitate în tribune

Actual primar al Bucureștiului și candidat independent la președinție, Nicușor Dan, este cunoscut pentru profilul său academic și o implicare civică extrem de activă. Deși nu există declarații publice clare privind susținerea unei echipe de fotbal românești, Dan a fost prezent la diverse evenimente sportive, menținând însă mereu o poziție neutră și echilibrată, cu o atitudine ce reflectă preocuparea sa pentru unitate și evitarea polarizării, chiar și în domeniul sportiv.

George Simion: De la peluză la politică

George Simion, liderul AUR și contracandidatul lui Dan, are o relație lungă și intensă cu fotbalul, fiind cunoscut pentru implicarea sa activă în mișcarea ultra. A cofondat grupările „Honor et Patria” și „Uniți sub Tricolor”, susținând echipa națională a României și manifestându-se vehement în tribune. În copilărie, a fost atras atât de Rapid București, cât și de Steaua, dar a ales să susțină Steaua datorită atmosferei din peluză. Simion a declarat că a fost influențat de tatăl său, rapidist, dar a fost cucerit de energia suporterilor steliști. Totuși, în ultimii ani a ales să susțină doar echipa națională, susținând că echipa sa de suflet a dispărut în 2003.

„Steaua a murit când a luat-o Becali. În sufletul meu, Steaua e aceea a lui Duckadam și Lăcătuș. Pentru mine, Steaua nu mai există în nicio formă” a declarat el pentru GSP într-un interviu acordat în 2020.