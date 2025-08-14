Grindeanu: România vrea consolidarea prezenței militare americane

Sorin Grindeanu a declarat joi, după o întâlnire cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, că România își propune să consolideze prezența militară americană pe teritoriul său și să-și crească relevanța în noul context geopolitic.

Discuțiile au vizat importanța strategică a României ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în Flancul Estic al NATO, pe fondul întrevederii programate mâine în Alaska între președintele american Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin.

Grindeanu a subliniat că, dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, România trebuie să devină un actor important în industria europeană de apărare.

În plan bilateral, unul dintre obiectivele majore rămâne reincluderea României în Programul Visa Waiver. „Consider că există o fereastră de oportunitate pentru ca SUA să revină asupra deciziei și să includă din nou România în acest program. Un pas în această direcție ar confirma creșterea relevanței României în noua configurație geostrategică”, a declarat ministrul.