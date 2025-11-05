Sorin Grindeanu: România rămâne un important pilon de siguranţă pentru Europa

„Am discutat despre consolidarea prezenţei aliate pe Flancul Estic, despre noile ameninţări cu drone şi, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră, un proiect cu impact strategic pentru întreaga Alianţă”, spune Grindeanu, într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Despre secretarul general NATO, Grindeanu menţionează că: „sub conducerea lui Mark Rutte, NATO îşi reafirmă forţa, unitatea şi capacitatea de a acţiona rapid în faţa provocărilor. Apreciez leadershipul său echilibrat şi abordarea directă, orientată spre rezultate, valori pe care le împărtăşim”.

„Am demonstrat în nenumărate rânduri că suntem un partener serios şi respectat în NATO, pregătit să oferim stabilitate, soluţii şi iniţiativă. România rămâne un important pilon de siguranţă pentru Europa”, mai spune el.